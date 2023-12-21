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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Награждение спасшего ребёнка из огня белгородца

В Белгороде наградили мужчину, спасшего пятилетнего мальчика из горевшей квартиры

21 декабря 2023, 13:51
Фото: Telegram-канал Вадима Радченко
Награждение спасшего ребёнка из огня белгородца

Белгородец получил благодарность за спасение ребёнка

В середине ноября неравнодушный горожанин вытащил из огня маленького мальчика. Белгородец рисковал собственным здоровьем, но героем себя всё равно не считает, рассказал глава белгородского горсовета Вадим Радченко.
Сюжет
МЧС

В Белгороде наградили местного жителя, который спас ребёнка из огня. За проявленную смелость мужчину поблагодарили городские власти. Виталию Курило вручили благодарственные письма от горсовета и мэра.

Пожар произошёл 14 ноября на улице 60 лет Октября. Возгорание в однокомнатной квартире началось из-за детской шалости. Как рассказали в МЧС, белгородец, проживающий этажом ниже, повязал на лицо мокрую тряпку и пополз на крик ребёнка. Он вынес мальчика из квартиры и передал медикам. Действия гражданина можно охарактеризовать как гражданский подвиг при спасении погибавшего, считают в ведомстве.

Виталий Курило действительно рисковал собственным здоровьем, но героем себя не считает, добавил глава горсовета Вадим Радченко.

Награждение спасшего ребёнка из огня белгородцаНаграждение спасшего ребёнка из огня белгородца
Награждение спасшего ребёнка из огня белгородцаНаграждение спасшего ребёнка из огня белгородца
Награждение спасшего ребёнка из огня белгородцаНаграждение спасшего ребёнка из огня белгородца
Награждение спасшего ребёнка из огня белгородца
Фото: Telegram-канал Вадима Радченко
Детская шалость закончилась пожаром: ребёнка достали из квартиры в огне в Белгороде
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