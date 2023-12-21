В Белгороде наградили мужчину, спасшего пятилетнего мальчика из горевшей квартиры

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белгороде наградили местного жителя, который спас ребёнка из огня. За проявленную смелость мужчину поблагодарили городские власти. Виталию Курило вручили благодарственные письма от горсовета и мэра.
Пожар произошёл 14 ноября на улице 60 лет Октября. Возгорание в однокомнатной квартире началось из-за детской шалости. Как рассказали в МЧС, белгородец, проживающий этажом ниже, повязал на лицо мокрую тряпку и пополз на крик ребёнка. Он вынес мальчика из квартиры и передал медикам. Действия гражданина можно охарактеризовать как гражданский подвиг при спасении погибавшего, считают в ведомстве.
Виталий Курило действительно рисковал собственным здоровьем, но героем себя не считает, добавил глава горсовета Вадим Радченко.