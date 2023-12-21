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Posted 21 декабря 2023, 13:51

Published 21 декабря 2023, 13:51

Modified 21 декабря 2023, 13:53

Updated 21 декабря 2023, 13:53

В Белгороде наградили мужчину, спасшего пятилетнего мальчика из горевшей квартиры

21 декабря 2023, 13:51

Белгородец получил благодарность за спасение ребёнка

Сюжет
МЧС
В середине ноября неравнодушный горожанин вытащил из огня маленького мальчика. Белгородец рисковал собственным здоровьем, но героем себя всё равно не считает, рассказал глава белгородского горсовета Вадим Радченко.

В Белгороде наградили местного жителя, который спас ребёнка из огня. За проявленную смелость мужчину поблагодарили городские власти. Виталию Курило вручили благодарственные письма от горсовета и мэра.

Пожар произошёл 14 ноября на улице 60 лет Октября. Возгорание в однокомнатной квартире началось из-за детской шалости. Как рассказали в МЧС, белгородец, проживающий этажом ниже, повязал на лицо мокрую тряпку и пополз на крик ребёнка. Он вынес мальчика из квартиры и передал медикам. Действия гражданина можно охарактеризовать как гражданский подвиг при спасении погибавшего, считают в ведомстве.

Виталий Курило действительно рисковал собственным здоровьем, но героем себя не считает, добавил глава горсовета Вадим Радченко.

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