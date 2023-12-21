В Белгороде наградили мужчину, спасшего пятилетнего мальчика из горевшей квартиры

Пожар произошёл 14 ноября на улице 60 лет Октября. Возгорание в однокомнатной квартире началось из-за детской шалости. Как рассказали в МЧС, белгородец, проживающий этажом ниже, повязал на лицо мокрую тряпку и пополз на крик ребёнка. Он вынес мальчика из квартиры и передал медикам. Действия гражданина можно охарактеризовать как гражданский подвиг при спасении погибавшего, считают в ведомстве.