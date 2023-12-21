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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Потепление

Синоптики вновь не смогли порадовать белгородцев зимним прогнозом

21 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Потепление

Дождливо и туманно будет в Белгородской области в пятницу

Мороз в регионе возможен только ночью, а днём снова потеплеет до +6 ˚С, сообщает МЧС. Зимняя погода ненадолго вернётся в Белгородскую область только в конце недели, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Погода

В пятницу, 22 декабря, белгородцам вновь не стоит ожидать по-настоящему зимней погоды. Ночью существенных осадков не ожидается, столбик термометра покажет от -2 ˚С до +3 ˚С. Ветер южный 5-10 м/с.

Днём в Белгородской области будет облачно, потеплеет до +1…+6 ˚С. В отдельных районах возможны небольшой дождь и мокрый снег. Местами туман. Южный ветер усилится до 8-13 м/с.

В Белгороде ночью температура опустится до -1 ˚С. Днём 22 декабря в столице региона установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Температура поднимется до +3 ˚С.

В ночь на субботу, 23 декабря, в Белгороде возможен мокрый снег при -1 ˚С. Днём будет облачно, столбик термометра остановится на отметке 0 ˚С.

Похолодает в Белгороде в воскресенье, 24 декабря. Ночью пройдёт снег при -3 ˚С. Днём осадки усилятся, температура составит -1 ˚С.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в Белгороде днём вновь будет плюсовая температура: столбик термометра поднимется до +4 ˚С.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Снег#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород#Потепление
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