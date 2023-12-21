Синоптики вновь не смогли порадовать белгородцев зимним прогнозом

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В пятницу, 22 декабря, белгородцам вновь не стоит ожидать по-настоящему зимней погоды. Ночью существенных осадков не ожидается, столбик термометра покажет от -2 ˚С до +3 ˚С. Ветер южный 5-10 м/с.
Днём в Белгородской области будет облачно, потеплеет до +1…+6 ˚С. В отдельных районах возможны небольшой дождь и мокрый снег. Местами туман. Южный ветер усилится до 8-13 м/с.
В Белгороде ночью температура опустится до -1 ˚С. Днём 22 декабря в столице региона установится облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Температура поднимется до +3 ˚С.
В ночь на субботу, 23 декабря, в Белгороде возможен мокрый снег при -1 ˚С. Днём будет облачно, столбик термометра остановится на отметке 0 ˚С.
Похолодает в Белгороде в воскресенье, 24 декабря. Ночью пройдёт снег при -3 ˚С. Днём осадки усилятся, температура составит -1 ˚С.
Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в Белгороде днём вновь будет плюсовая температура: столбик термометра поднимется до +4 ˚С.