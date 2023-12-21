Синоптики вновь не смогли порадовать белгородцев зимним прогнозом

Дождливо и туманно будет в Белгородской области в пятницу

Мороз в регионе возможен только ночью, а днём снова потеплеет до +6 ˚С, сообщает МЧС. Зимняя погода ненадолго вернётся в Белгородскую область только в конце недели, следует из прогноза Гидрометцентра.