Российские коллекторы: Работа с должниками в XXI веке имеет свои особенности

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Представители коллекторского агентства «Право Онлайн» специально для Росбалта рассказали о том, как действуют коллекторы в наши дни и как правильно работать с должниками.
Федеральная служба судебных приставов в текущем году увеличила объем профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. Зачем это нужно, как повлияло на коллекторский бизнес и взаимодействие между коллекторами и должниками?
На нашей компании это никак не отразилось, так как мы всегда четко соблюдаем требования действующего законодательства. Мы фиксируем положительную динамику трендов в отношении жалоб от должников и минимальные запросы со стороны судебных приставов.
Профилактические же мероприятия ФССП отразились на тех компаниях, которые своевременно не перестроились на полное соблюдение Федерального Закона №230. Но наш бизнес, к счастью, к ним не относится.
В России по отношению к коллекторам до сих пор сохраняется не очень благоприятный стереотип, который тянется еще с 1990-2000-х годов. Как изменился коллекторский бизнес к настоящему моменту — не только в плане отношения к должникам, но и в плане своего устройства? Как повлияла на эти процессы цифровизация?
Действительно, рынок взыскания в России за последние годы серьезно изменился: collection стал серьезно регулироваться со стороны надзорных органов, в частности, со стороны Федеральной службы судебных приставов. Кроме этого, деятельность коллекторских агентств подчинена №230-ФЗ, в котором четко прописаны права и обязанности взыскателей. Закон устанавливает правила, критерии, ограничения по взаимодействию с должниками вплоть до того, сколько раз можно звонить клиенту-должнику.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наш бизнес — на 100% цивилизованный, а времена, когда должнику грубили и тем более угрожали, давно в прошлом. Сейчас подобные действия чреваты огромными штрафами, отзывом лицензии и, соответственно, закрытием бизнеса. Легальное коллекторское агентство дорожит своей репутацией и использует только разрешенные законодательствам способы взаимодействия с клиентами, в том числе, цифровые каналы связи. Они значительно упрощают общение и ускоряют процесс взыскания.
Поскольку сейчас в России активно развита система разнообразных микрофинансовых организаций, выдающих кредиты, есть расхожее мнение, что МФО и коллекторы работают сообща, чтобы увеличить собственную прибыль. Так ли это? Как вы считаете, почему это мнение до сих пор не изменилось? Как на самом деле происходит взаимодействие МФО и коллекторов?
Утверждение спорное, потому что со 100% уверенностью нельзя сказать, что все коллекторские компании так работают. Не будем исключать, что существуют практики, когда у собственников компании есть несколько бизнесов с разной спецификой, например, выдача займов и взыскание долгов. При этом коллекторское агентство имеет право сотрудничать не с одной МФО, а с несколькими. Работа с внешними долгами позволяет им чувствовать себя увереннее на рынке и не бояться, что в какой-то момент у «главного партнера», к примеру, отберут лицензию. Но в большинстве случаев схема работы иная: например, раннюю просрочку МФО отрабатывают самостоятельно, а на следующих этапах подключают к взысканию долга профессиональных коллекторов, у которых есть больше легальных инструментов для возврата долга. Сегодня практически все МФО привлекают к взысканию профессиональных коллекторов, работая с ними по агентской схеме или договору цессии.