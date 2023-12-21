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Пермская ЦБК масштабирует внешнеэкономическую деятельность с восточными странами

Пермская ЦБК масштабирует внешнеэкономическую деятельность с восточными странами

21 декабря 2023, 10:19
Фото: ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) модернизирует оборудование и наращивает производственные мощности благодаря взаимодействию с партнерами.

Издание properm.ru пишет, что современные экономические условия вынуждают предприятия целлюлозно-бумажной промышленности перестраивать логистические цепочки для закупки оборудования и расходных материалов. Но Пермская ЦБК смогла быстро приспособиться к новым условиям, чему способствовало успешное сотрудничество с партнерами из Китая и других государств.

В ноябре этого года Пермская ЦБК презентовала свою продукцию на Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования. Стенд компании организован совместно с официальным дистрибьютором продукции ПЦБК в Китае — компанией «Юнь Чоу» АРВМ.

Представители Пермской целлюлозно-бумажной компании провели переговоры с покупателями тарных картонов Китайской Народной Республики, посетили предприятия по производству гофрированной упаковки и обсудили перспективы поставок продукции из Перми. В общей сложности Пермская ЦБК заключила более 20 новых соглашений с производителями гофроупаковки из Китая и Юго-Восточной Азии.

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что в текущем году китайские предприятия заказали около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона у российских компаний. Для КНР, чей объем рынка составляет 128 миллионов тонн, эта цифра не является значительной. Однако для российского рынка целлюлозно-бумажной промышленности, который выпускает 10 миллионов тонн продукции в год, показатель существенный.

Благодаря экспорту цены на рынке Российской Федерации постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, что является положительным трендом. Наличие рынков сбыта дает возможность смотреть в будущее с уверенностью, подчеркнул Бойченко.

Пермская ЦБК также осуществляет поставки своей продукции в Китай. Например, целлюлозной бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев Imitation kraft. Китайские производители используют картон из Перми в изготовлении гофроупаковки для мебельной продукции и электробытовых приборов.

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