Пермская ЦБК масштабирует внешнеэкономическую деятельность с восточными странами

Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко отметил, что в текущем году китайские предприятия заказали около 1,5 миллиона тонн бумаги и картона у российских компаний. Для КНР, чей объем рынка составляет 128 миллионов тонн, эта цифра не является значительной. Однако для российского рынка целлюлозно-бумажной промышленности, который выпускает 10 миллионов тонн продукции в год, показатель существенный.