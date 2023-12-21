Паломника из Белгорода отправили в тюрьму за разрушения на могиле бойцов

Ранее сообщалось, что белгородец приехал в Калужскую область в качестве паломника Свято-Пафнутьева монастыря. Очевидцы утверждали, что на деревянном кресте мужчина решил выместить злость после ссоры. Также ранее появилась информация, что у белгородца якобы уже была судимость.