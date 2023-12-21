Паломника из Белгорода отправили в тюрьму за разрушения на могиле бойцов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В августе 2023 года в Боровске Калужской области сломали крест на месте Братской могилы. Установлено, что сделал это 33-летний белгородец.
Против жителя региона возбудили уголовное дело за повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Суд в итоге признал мужчину виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Наказание подсудимый будет отбывать в исправительной колонии.
Ранее сообщалось, что белгородец приехал в Калужскую область в качестве паломника Свято-Пафнутьева монастыря. Очевидцы утверждали, что на деревянном кресте мужчина решил выместить злость после ссоры. Также ранее появилась информация, что у белгородца якобы уже была судимость.
Напомним, что в Белгородской области от вандалов пострадал мемориал «В честь героев Курской битвы». Произошло это в марте 2022 года. Памятник установили в честь танкистов. Восстановили его уже в мае.