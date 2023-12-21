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Повреждённая могила

Паломника из Белгорода отправили в тюрьму за разрушения на могиле бойцов

21 декабря 2023, 09:31
Фото: СУ СК РФ по Калужской области
Повреждённая могила

Белгородца приговорили к колонии за повреждение памятника в Калуге

Происшествие случилось в августе: паломник сломал крест на месте Братской могилы. Белгородца признали виновным. Его приговорили к колонии, сообщили в калужском управлении СК.

В августе 2023 года в Боровске Калужской области сломали крест на месте Братской могилы. Установлено, что сделал это 33-летний белгородец.

Против жителя региона возбудили уголовное дело за повреждение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Суд в итоге признал мужчину виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Наказание подсудимый будет отбывать в исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что белгородец приехал в Калужскую область в качестве паломника Свято-Пафнутьева монастыря. Очевидцы утверждали, что на деревянном кресте мужчина решил выместить злость после ссоры. Также ранее появилась информация, что у белгородца якобы уже была судимость.

Напомним, что в Белгородской области от вандалов пострадал мемориал «В честь героев Курской битвы». Произошло это в марте 2022 года. Памятник установили в честь танкистов. Восстановили его уже в мае.

Под Белгородом вандалы надругались над мемориалом в честь танкистов
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#Белгородская область#Происшествия#Крест#Инна Рогова#Белгород#Братская могила#Калужская область#Паломник#Разрушения
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