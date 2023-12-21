«Не потеряли, а не добрались»: сколько датчиков в контейнерах не могут учесть в ЦЭБе

Posted 21 декабря 2023, 06:46
Published 21 декабря 2023, 06:46
Modified 21 декабря 2023, 06:48
Updated 21 декабря 2023, 06:48
По словам Дуюна, датчики на мусорных контейнерах стоят. Это выяснилось в ходе инвентаризации.
Не все смогли найти ввиду сложной обстановки в приграничных районах Белгородской области. Но мы их не потеряли, мы не смогли дойти до тех мест, где они установлены.
Сергей Дуюн
Дуюн добавил, что из 11 500 единиц удалось найти 7500, то есть большую часть. Ещё порядка 4000 датчиков установлены на контейнерах в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском горокругах и Белгородском районе.
Мы их проверяли, они передают данные. Но ввиду обстановки, где-то стоят «глушилки», не везде есть связь. Мы с этим работаем.
Сергей Дуюн
Напомним, в 2022 году стало известно, что на обслуживание датчиков наполняемости мусорок в Белгородской области потратят 600 тысяч рублей.