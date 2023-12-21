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Posted 21 декабря 2023, 06:46

Published 21 декабря 2023, 06:46

Modified 21 декабря 2023, 06:48

Updated 21 декабря 2023, 06:48

ЦЭБ не может учесть все датчики на контейнерах в белгородском приграничье

«Не потеряли, а не добрались»: сколько датчиков в контейнерах не могут учесть в ЦЭБе

21 декабря 2023, 06:46
Фото: Midjourney.

ЦЭБ не может учесть все датчики на контейнерах в белгородском приграничье

Сюжет
ЦЭБ
Генеральный директор Центра экологической безопасности Сергей Дуюн рассказал, что датчики на мусорных контейнерах работают, но не все показания можно получить и учесть.

По словам Дуюна, датчики на мусорных контейнерах стоят. Это выяснилось в ходе инвентаризации.

Не все смогли найти ввиду сложной обстановки в приграничных районах Белгородской области. Но мы их не потеряли, мы не смогли дойти до тех мест, где они установлены.
Сергей Дуюн

Дуюн добавил, что из 11 500 единиц удалось найти 7500, то есть большую часть. Ещё порядка 4000 датчиков установлены на контейнерах в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском горокругах и Белгородском районе.

Мы их проверяли, они передают данные. Но ввиду обстановки, где-то стоят «глушилки», не везде есть связь. Мы с этим работаем.
Сергей Дуюн

Напомним, в 2022 году стало известно, что на обслуживание датчиков наполняемости мусорок в Белгородской области потратят 600 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#ЦЭБ#Инвентаризация#Датчики#Мусорные контейнеры
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