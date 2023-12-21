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Модульбанк удостоился премии за продвижение торговли на маркетплейсах в России

Модульбанк удостоился премии за продвижение торговли на маркетплейсах в России

21 декабря 2023, 09:05
Фото: 1MI
Электронные торговые площадки играют важную роль в экономике, обеспечивая доступность товаров и услуг для массового потребителя. Но для раскрытия потенциала маркетплейсов требуется предпринимать определенные шаги.

Как пишет gorod55.ru, доверие потребителей и продавцов к маркетплейсам обусловлено тем, что площадка защищает интересы обеих сторон, непрерывно отслеживает и исключает из продажи бракованную продукцию, устраняет недобросовестных селлеров.

Также платформа должна разработать четкую политику возврата и решения споров, обращать внимание на пользовательский опыт и обратную связь, постоянно расширять спектр предлагаемых товаров и услуг. Не менее важно создать эффективные стратегии продвижения.

Конечно, маркетплейсам для развития и роста необходима поддержка финансовых институтов. Первые примеры того, как банки помогают электронным торговым площадкам, уже есть.

Не так давно состоялось вручение премии национального уровня за вклад в поддержку работы маркетплейсов в России. В 2023 году всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS как лучший банк для продавцов на маркетплейсах получил Модульбанк. Он основан в 2014 году как первый банк для малого и среднего бизнеса и в последние годы развивается как предпринимательский хаб.

На вручении награды глава правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что признание профессионального сообщества мотивирует банк двигаться вперед в рамках выбранной нишевой стратегии и выпускать новые продукты и сервисы, которые будут менять рынок.

В этом году Модульбанк запустил Маркет Карту для работы с выручкой на маркетплейсах. Также банк предлагает услуги по проведению расчетов с контрагентами в иностранной валюте. При этом прибыль с маркетплейсов выводится на личные счета без комиссии и каких-либо ограничений. За каждым магазином может быть закреплен персональный менеджер. В числе нефинансовых услуг банка — внедрение бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.

Очевидно, что сотрудничество банков и маркетплейсов приносит выгоду всем сторонам и открывает новые возможности для роста и совершенствования в России электронной торговли в интересах населения.

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