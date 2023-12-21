Модульбанк удостоился премии за продвижение торговли на маркетплейсах в России

Не так давно состоялось вручение премии национального уровня за вклад в поддержку работы маркетплейсов в России. В 2023 году всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS как лучший банк для продавцов на маркетплейсах получил Модульбанк. Он основан в 2014 году как первый банк для малого и среднего бизнеса и в последние годы развивается как предпринимательский хаб.