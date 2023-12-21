Мэрия хочет взыскать расходы на демонтаж аттракционов в Белгороде с Каракулова

Судебные тяжбы между владельцем «Геопарка» и администрацией продолжаются уже несколько лет. Власти увеличили аренду на землю и потребовали от бизнесмена выплатить долги. В это же время шли суды по поводу расторжения договора аренды. В августе компанию Каракулова признали банкротом из-за долгов перед мэрией. Но суд встал на сторону предпринимателя, посчитав незаконными требования города по завышенной плате за аренду Центрального парка.