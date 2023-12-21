Мэрия хочет взыскать расходы на демонтаж аттракционов в Белгороде с Каракулова

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Спор вокруг аттракционов в Центральном парке Белгорода не заканчивается. Их продолжают демонтировать и вывозить. По мнению их владельца Александра Каракулова, делают это незаконно. Предприниматель обратился в прокуратуру и суд.
Каракулов уже обращался в Арбитражный суд Белгородской области. В иске он потребовал запретить мэрии с помощью подрядчиков демонтировать имущество. До этого бизнесмен уже обращался в прокуратуру и просил дать ситуации правовую оценку.
Аттракционы в парке начали разбирать три месяца назад. Из парка уже убрали роллердром «Крылья», забор «Луна-парка», вывезли оборудование «Хип-хоп». Сейчас демонтируют «Автодром».
В горадминистрации, как пишет издание, пояснили, что договор аренды с ООО «Геопарк» (компания Каракулова, признанная банкротом), расторгли по решению арбитражного суда в 2019 году. Таким образом, арендные отношения между мэрией и компанией отсутствуют, а аттракционы сносят в рамках заключённого муниципального контракта. Также чиновники пояснили, что у Каракулова в любом случае есть право забрать своё имущество.
Однако предприниматель утверждает, что по документам Белгорблагоустройство должно было демонтировать парковые объекты до 13 сентября 2020 года. Сделать это требовалось для эксгумации останков немецких солдат.
При этом в 2022 году арбитражный суд вынес решение об отказе в демонтаже имущества предпринимателя в Центральном парке. Именно поэтому Каракулов считает действия властей незаконными. Он также рассказал, что неоднократно пытался урегулировать спор. В частности, встречался с мэром Валентином Демидовым и первым вице-мэром Василием Голиковым.
В итоге бизнесмен и власти пришли к договорённостям о покупке трансформаторной подстанции у предпринимателя, но при условии, что он освободит часть территории парка. Но затем, по словам Каракулова, переговоры прекратились без объяснения причин.
Судебные тяжбы между владельцем «Геопарка» и администрацией продолжаются уже несколько лет. Власти увеличили аренду на землю и потребовали от бизнесмена выплатить долги. В это же время шли суды по поводу расторжения договора аренды. В августе компанию Каракулова признали банкротом из-за долгов перед мэрией. Но суд встал на сторону предпринимателя, посчитав незаконными требования города по завышенной плате за аренду Центрального парка.
Напомним, в июле «Геопарку» отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей. Иск был по поводу необоснованного обогащения по договору аренды от 2011 года.