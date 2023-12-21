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Ледовую арену в Шебекино не будут открывать в ближайшее время в целях безопасности

Ледовую арену в Шебекино не будут открывать в ближайшее время в целях безопасности

21 декабря 2023, 17:21
Фото: 1MI
Вопрос поступил губернатору во время вечернего эфира. По словам Вячеслава Гладкова, в ближайшее время арену не планируют открывать.

Вячеслава Гладкова спросили, когда отремонтируют и откроют ледовую арену в Шебекино. По словам губернатора, ледовая арена по техническому состоянию готова к работе, однако из-за оперативной обстановки её пока не планируют открывать.

В ближайшее время ледовая арена пока не заработает. К сожалению, есть определённые причины, которые не позволяют нам запустить её в эксплуатацию. Вопрос именно в безопасности.
Вячеслав Гладков.

Напомним, недавно Вячеслав Гладков проверил, как восстанавливают дома в Шебекинском горокруге. В Шебекино и Новой Таволжанке за неделю отремонтировали 24 объекта.

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#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Ледовая арена#Шебекинский горокруг#Оперативная обстановка
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