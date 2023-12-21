Ледовую арену в Шебекино не будут открывать в ближайшее время в целях безопасности

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Вячеслава Гладкова спросили, когда отремонтируют и откроют ледовую арену в Шебекино. По словам губернатора, ледовая арена по техническому состоянию готова к работе, однако из-за оперативной обстановки её пока не планируют открывать.
В ближайшее время ледовая арена пока не заработает. К сожалению, есть определённые причины, которые не позволяют нам запустить её в эксплуатацию. Вопрос именно в безопасности.
Вячеслав Гладков.
Напомним, недавно Вячеслав Гладков проверил, как восстанавливают дома в Шебекинском горокруге. В Шебекино и Новой Таволжанке за неделю отремонтировали 24 объекта.