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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:41

ДТП на пересечении улиц Костюкова и Щорса в Белгороде

Из-за рядового ДТП в Белгороде пришлось изменить маршрут шести автобусов

21 декабря 2023, 13:15
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
ДТП на пересечении улиц Костюкова и Щорса в Белгороде

Автобусы в Белгороде на время изменили маршрут из-за ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Костюкова и Щорса. Маршрут восьми автобусов пришлось временно изменить, предупреждает региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
ДТП

В Белгороде 21 декабря столкнулись два автомобиля. ДТП случилось в 15:24 на пересечении улиц Щорса и Костюкова. В итоге перекрыты обе полосы в сторону центра города, пишут в Telegram-канале проекта Belgorod.Camera.

Из-за аварии пришлось внести корректировки в маршрут шести автобусов. Так, «восьмёрка» следовала по пути автобуса № 127. Автобусы № 2, 26, 34, 41 и 147 перенаправили на улицу Королёва, проспект Ватутина и далее — по привычному маршруту.

Путь следования автобусов пришлось менять и на минувшей неделе, когда в районе остановки «5 Августа» на улице Щорса столкнулись три автобуса. Авария произошла утром 15 декабря. К привычным маршрутам общественный транспорт вернулся только после полудня.

UPD: как сообщает Организатор пассажирских перевозок, движение автобусов на перекрёстке уже удалось восстановить.

ДТП на пересечении улиц Костюкова и Щорса в Белгороде
Видео: Belgorod.Camera
Не по Щорса: из-за крупного ДТП в Белгороде автобусы будут ездить по-другому
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