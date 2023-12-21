Из-за рядового ДТП в Белгороде пришлось изменить маршрут шести автобусов

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Белгороде 21 декабря столкнулись два автомобиля. ДТП случилось в 15:24 на пересечении улиц Щорса и Костюкова. В итоге перекрыты обе полосы в сторону центра города, пишут в Telegram-канале проекта Belgorod.Camera.
Из-за аварии пришлось внести корректировки в маршрут шести автобусов. Так, «восьмёрка» следовала по пути автобуса № 127. Автобусы № 2, 26, 34, 41 и 147 перенаправили на улицу Королёва, проспект Ватутина и далее — по привычному маршруту.
Путь следования автобусов пришлось менять и на минувшей неделе, когда в районе остановки «5 Августа» на улице Щорса столкнулись три автобуса. Авария произошла утром 15 декабря. К привычным маршрутам общественный транспорт вернулся только после полудня.
UPD: как сообщает Организатор пассажирских перевозок, движение автобусов на перекрёстке уже удалось восстановить.