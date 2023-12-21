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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Каток

Декабрьское потепление в Белгороде выиграло в борьбе с катками

21 декабря 2023, 09:22
Фото: 1MI
Каток

Ледовые дорожки на время закрыли в Центральном парке Белгорода

Каток в парке не будет работать до 18:00. Причиной стало потепление. Из-за плюсовой температуры холодильной установке потребуется больше времени на работу, сообщили в мэрии.

В Белгороде каток в Центральном парке не будет работать до 18:00. Ледовые дорожки пришлось закрыть из-за погоды. Уже несколько дней в областном центре наблюдается потепление.

Состояние катка поддерживает холодильная установка. Ей потребуется больше времени на работу из-за плюсовой температуры. Однако вечером каток смогут посетить все желающие. Вход бесплатный.

Катки на Соборной площади и в Центральном парке открылись почти неделю назад. Вход в них сделали бесплатным. Аналогично — с Есенинским катком. Однако ранее предлагалось сделать их платными. Таким образом хотели регулировать очередь на Есенинском катке и в парке имени Ленина.

Напомним, во время открытия новогодней ёлки на Соборной площади около катка образовалась очередь.

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#Город#Белгородская область#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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