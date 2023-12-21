Декабрьское потепление в Белгороде выиграло в борьбе с катками

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Белгороде каток в Центральном парке не будет работать до 18:00. Ледовые дорожки пришлось закрыть из-за погоды. Уже несколько дней в областном центре наблюдается потепление.
Состояние катка поддерживает холодильная установка. Ей потребуется больше времени на работу из-за плюсовой температуры. Однако вечером каток смогут посетить все желающие. Вход бесплатный.
Катки на Соборной площади и в Центральном парке открылись почти неделю назад. Вход в них сделали бесплатным. Аналогично — с Есенинским катком. Однако ранее предлагалось сделать их платными. Таким образом хотели регулировать очередь на Есенинском катке и в парке имени Ленина.
Напомним, во время открытия новогодней ёлки на Соборной площади около катка образовалась очередь.