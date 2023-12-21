Декабрьское потепление в Белгороде выиграло в борьбе с катками

Катки на Соборной площади и в Центральном парке открылись почти неделю назад. Вход в них сделали бесплатным. Аналогично — с Есенинским катком. Однако ранее предлагалось сделать их платными. Таким образом хотели регулировать очередь на Есенинском катке и в парке имени Ленина.