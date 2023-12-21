Больше нервничают только в Москве: Белгородская область вышла в лидеры по тревожности

По итогам 2022 года Белгородская область была шестой в указанном рейтинге. В прошлом году куряне переживали больше — соседняя Курская область была третьей, а сейчас она девятая. Интересно, что и в этом году сохранилась тенденция, что в столице люди встревожены сильнее, чем в остальных регионах.