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Posted 21 декабря 2023, 08:27

Published 21 декабря 2023, 08:27

Modified 21 декабря 2023, 08:30

Updated 21 декабря 2023, 08:30

Нервный человек

Больше нервничают только в Москве: Белгородская область вышла в лидеры по тревожности

21 декабря 2023, 08:27
Фото: Midjourney. Нервный человек

Белгородская область попала в тройку самых встревоженных регионов

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Рейтинг
Средний индекс встревоженности в Белгородской области составил 246,69. Больше этот показатель только в Москве — 642,05. Соседняя Курская область оказалась на девятом месте, следует из данных рейтинга агентства КРОС.

Белгородская область осталась в десятке самых встревоженных регионов. Причём в 2022 году она была на шестом месте, а сейчас — на втором. Средний индекс тревожности региона составил 246,69. Тревога у белгородцев появлялась, как правило, из-за диверсий, роста цен и хода спецоперации.

Сильнее в этом году переживают только москвичи. Индекс в столице составил 642,05. Ещё в тройке лидеров оказался Севастополь, где индекс тревожности равняется 226,45.

По итогам 2023 года в десятке рейтинга оказались Брянская область, Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Курская и Новосибирская области.

Как отмечается в исследовании, россияне стали меньше тревожиться по поводу СВО, но в число новых тревог попали ограничения на аборты, отравления, природные катаклизмы и наступление нейросетей. Однако в целом по стране средний суммарный индекс тревожности в 2023 году снизился почти в два раза — до 11754,02 после 21394,68 в 2022 году.

По итогам 2022 года Белгородская область была шестой в указанном рейтинге. В прошлом году куряне переживали больше — соседняя Курская область была третьей, а сейчас она девятая. Интересно, что и в этом году сохранилась тенденция, что в столице люди встревожены сильнее, чем в остальных регионах.

Белгородская область оказалась в десятке самых встревоженных регионов
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