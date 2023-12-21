Белгородцам рекомендуют обращаться в УК, а не в органы власти, для их лучшей работы

Начальник управления жилнадзора области ответил на жалобы о том, что не вся территория двора, дворовых выездов может быть обезопасена от скольжения белгородцев на льду и на вопрос, почему масштабные зоны наледи на территории некоторых МКД остаются необработанными при том, что «асфальт» посыпали: