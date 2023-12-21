Белгородцам рекомендуют обращаться в УК, а не в органы власти, для их лучшей работы

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Начальник управления жилнадзора области ответил на жалобы о том, что не вся территория двора, дворовых выездов может быть обезопасена от скольжения белгородцев на льду и на вопрос, почему масштабные зоны наледи на территории некоторых МКД остаются необработанными при том, что «асфальт» посыпали:
«Вот где посыпана дорожка, даже там, где наледь незначительная, это говорит о том, что УК ответственно подходит к выполнению своих обязанностей. Там где лёд, но не посыпано или посыпано слабо, то это работа компании, которая не дорабатывает и не справляется с поставленной задачей. Нельзя сказать, что все управляющие компании сегодня бездействуют».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
Также Михаил Бредихин напомнил, что из 144 управляющих компаний только шесть по Белгороду, пять по Старому Осколу и одна губкинская получили штрафы. Всего 12 несправившихся в «нестандартной ситуации».
«Сегодня всё позволяет белгородцам обратиться к нам, чтобы мы приняли меры. И ещё хочется, конечно, чтобы собственники понимали, что чистят дворы управляющие организации, а обращения поступают к нам. Зачастую УК говорят, что жалоб к ним в то же время не поступало, а если бы обратились, то она бы исправила ситуацию».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
К тому же, как сообщил чиновник, обучения и тренировки по соблюдению компаниями и их работниками норм и условий регламента уже проводились в прошлом году.