В Белгородской области продолжает расти спрос на яйца

По данным областного минсельхоза, с 30 октября по 17 декабря на ярмарках фермеры продали более 1 млн яиц. 14–17 декабря удалось реализовать больше всего — 247,4 тыс. Именно в это время цены на десяток куриных яиц в магазинах выросли до 180 рублей. Птицеводы на ярмарках продавали указанную продукцию за 70 рублей, пишет издание.