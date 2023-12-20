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Яйца

В Белгородской области продолжает расти спрос на яйца

20 декабря 2023, 11:04
Фото: 1MI
Яйца

Более 1 млн куриных яиц продали белгородцам на ярмарках за два месяца

За два месяца на ярмарках белгородцы купили свыше 1 млн куриных яиц. Причём пик продаж пришёлся на 14–17 декабря. Фермеры смогли реализовать 247,4 тыс. штук, пишет «Открытый Белгород» со ссылкой на региональный минсельхоз.

На фермерских ярмарках в Белгородской области фермеры реализовали 1,1 млн куриных яиц за два месяца. С начала открытия ярмарок — 3,5 млн штук. Причём пик продаж пришёлся на середину декабря.

По данным областного минсельхоза, с 30 октября по 17 декабря на ярмарках фермеры продали более 1 млн яиц. 14–17 декабря удалось реализовать больше всего — 247,4 тыс. Именно в это время цены на десяток куриных яиц в магазинах выросли до 180 рублей. Птицеводы на ярмарках продавали указанную продукцию за 70 рублей, пишет издание.

Ранее пользователей Сети удивили очереди за куриными яйцами в Белгороде. Горожане с утра стояли в длинных шеренгах, что купить недорогие яйца. Более низкая цена, чем в магазинах, вызвала ажиотаж.

Тем временем экс-замгубернатора Юлия Щедрина обещала, что яиц хватит всем. Однако после ажиотажа ввели правило — продавать не больше двух десятков в одни руки.

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#Белгородская область#Яйца#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Юлия Щедрина#Ярмарки
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