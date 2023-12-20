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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Момент взрыва в автобусе

В автобусе в Белгороде произошёл взрыв, происшествие попало на видео

20 декабря 2023, 12:57
Фото: группа ВК «Belgorod.Camera — онлайн-камеры в Белгороде».
Момент взрыва в автобусе

В Белгороде произошёл взрыв в автобусе

Инцидент произошёл вчера, 19 декабря, на остановке «Мичурина». Один человек пострадал, однако обошлось без серьёзных последствий. Видео с места происшествия опубликовали в группе проекта Belgorod.Camera.

Вчера, 19 декабря, около 17:36 в автобусе, стоявшем на остановке «Мичурина», что-то взорвалось. Взрыв произошёл в моторном отсеке. Видео опубликовали в соцсетях.

Известно, что после случившегося за медицинской помощью обратился один человек.

В чём причина произошедшего, пока не известно. Официальных комментариев на эту тему не было.

Напомним, что в 2021 году в центре Воронежа на остановке взорвался автобус. В результате происшествия пострадали 17 человек, одна женщина скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить причину взрыва. Мужчину, помогавшего пострадавшим пассажирам, решили наградить.

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами внутри
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#Новости Белгорода#Остановка#Взрыв#Белгород#Пассажирский автобус#Александра Склярова
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