В автобусе в Белгороде произошёл взрыв, происшествие попало на видео

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Вчера, 19 декабря, около 17:36 в автобусе, стоявшем на остановке «Мичурина», что-то взорвалось. Взрыв произошёл в моторном отсеке. Видео опубликовали в соцсетях.
Известно, что после случившегося за медицинской помощью обратился один человек.
В чём причина произошедшего, пока не известно. Официальных комментариев на эту тему не было.
Напомним, что в 2021 году в центре Воронежа на остановке взорвался автобус. В результате происшествия пострадали 17 человек, одна женщина скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить причину взрыва. Мужчину, помогавшего пострадавшим пассажирам, решили наградить.