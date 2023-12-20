В автобусе в Белгороде произошёл взрыв, происшествие попало на видео

Напомним, что в 2021 году в центре Воронежа на остановке взорвался автобус. В результате происшествия пострадали 17 человек, одна женщина скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить причину взрыва. Мужчину, помогавшего пострадавшим пассажирам, решили наградить.