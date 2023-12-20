Участники Индийско-российского бизнес-диалога рассмотрели сотрудничество РФ и Индии

На заседании выступил Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель городского ДВМС. Он назвал Индию одним из самых быстроразвивающихся государств, а ее экономику — одной из крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Рост ВВП в Индии составляет более семи процентов. С тех пор, как эта страна обрела независимость, она стала надежным стратегическим партнером Российской Федерации в таких сферах, как оборона, машиностроение, высокие технологии, энергетическая отрасль.