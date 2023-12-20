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Участники Индийско-российского бизнес-диалога рассмотрели сотрудничество РФ и Индии

Участники Индийско-российского бизнес-диалога рассмотрели сотрудничество РФ и Индии

20 декабря 2023, 09:16
Фото: пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы
В Москве прошел XIV Индийско-российский бизнес-диалог. Он собрал представителей федеральных министерств и ведомств, а также предпринимателей из России и Индии. Организаторы события — ДВМС города Москвы, Фонд Росконгресс, Индийский бизнес-альянс (IBA) и Деловой совет по сотрудничеству с Индией.

В рамках бизнес-диалога прошло несколько специализированных секций: «Инновационный рост: взаимодействие фармацевтики, ИТ и новых технологий», «Создание синергии: управление транспортом, логистика и интеграция электронной коммерции», сообщает издание rosbalt.ru. Также тематические дискуссии прошли в рамках секции «Расширение возможностей экономических ландшафтов: перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса». Отметим, что главным событием Индийского бизнес-диалога стало пленарное заседание. Его тема — «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России».

На заседании выступил Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель городского ДВМС. Он назвал Индию одним из самых быстроразвивающихся государств, а ее экономику — одной из крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Рост ВВП в Индии составляет более семи процентов. С тех пор, как эта страна обрела независимость, она стала надежным стратегическим партнером Российской Федерации в таких сферах, как оборона, машиностроение, высокие технологии, энергетическая отрасль.

Деловой совет по сотрудничеству с Индией и ДВМС города Москвы в 2023 году совместно организовали десятки бизнес-мероприятий, которые ориентированы на укрепление партнерских отношений и расширение межрегиональных связей. Как сообщил Сергей Черемин, в январе 2024 года Москва присоединится к новой бизнес-миссии и представит свои достижения за последние 10 лет на полях азиатского форума Smart Nation Expo в Дели.

Участники заседания отметили и значимую роль Индийского бизнес-альянса в выстраивании партнерских отношений между бизнес-сообществами, миссия которых заключается в продвижении интересов индийских предпринимателей в России. Благодаря IBA были подписаны меморандумы с коммерческими ассоциациями и торговыми палатами. Вся эта работа позволяет укрепить внешнеэкономические связи России и Индии.

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