Турчак: Президенту направлен 10-й доклад рабочей группы по СВО

Андрей Турчак доложил президенту России об инициированных рабочей группой законах, которые были приняты в декабре: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, трудоустраивающие ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.