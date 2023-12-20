Турчак: Президенту направлен 10-й доклад рабочей группы по СВО

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Как пишет издание, предложения рабочей группы по СВО, отраженные в новом докладе, касаются дополнительных мер поддержки и внесения изменений в механизмы оказания помощи участникам СВО, которые уже вступили в силу, пишет ФедералПресс.
По словам главы рабочей группы по СВО, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, одна из инициатив — уточнение порядка снятия ограничений по счетам должников — участвующих в СВО военнослужащих на период приостановления исполнительного производства. До сих пор происходят ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения не снимаются. В результате военнослужащие не могут свободно распоряжаться собственными средствами, в том числе боевыми выплатами.
Также предлагается утвердить порядок получения медицинской помощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием. В настоящее время право на внеочередное медицинское обслуживание законодательно закреплено, однако по причине отсутствия конкретных правил оказания помощи ветераны попадают к врачам на общих основаниях.
Рабочая группа по СВО также выступила с инициативой приравнять к членам семьи военнослужащего детей, которые достигли 18 лет и окончили общеобразовательную школу, на период до 1 сентября года, в котором было завершено обучение. В настоящее время такие дети, окончившие школу, но не зачисленные в вузы, остаются без социальных гарантий, которые им положены.
Кроме этого, в новом докладе рабочей группы по СВО предлагается утвердить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения в негосударственной системе пенсионного обеспечения, а также отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
Андрей Турчак доложил президенту России об инициированных рабочей группой законах, которые были приняты в декабре: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, трудоустраивающие ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.
Андрей Турчак напомнил, что рабочую группу по СВО сформировали по распоряжению главы государства год назад. За это время рабочей группой был предложен комплекс мер поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, а также значительно расширены меры поддержки семьям участников спецоперации. О результатах работы рабочей группы по СВО будет доложено главе государства в январе, пишут на сайте ER.RU.