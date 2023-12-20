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Ремонт дороги

Третий этап ремонта малой Богданки в Белгороде обойдётся в 138 млн рублей

20 декабря 2023, 10:34
Фото: 1MI
Ремонт дороги

В Белгороде ищут подрядчика для ремонта малого проезда Б. Хмельницкого

Городское управление капитального строительства ищет компанию, которая выполнит ремонтные работы на участке. Исполнителя определят 29 декабря, следует из данных сайта госзакупок.

Стало известно, что третий этап ремонта малой Богданки в Белгороде обойдётся в 138,1 млн рублей. Речь идёт об участке от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. Заказчиком выступает управление капитального строительства мэрии Белгорода. Заявки подаются до 27 декабря, а подрядчика определят 29-го числа.

Согласно контракту, работы начнутся сразу после его заключения. Завершить ремонт должны не позднее 15 июля 2024 года. В период с января по 10 апреля необходимо провести демонтажные работы, с 10 апреля и до конца июня — сделать дорожную одежду.

В течение мая подрядчик должен установить светофор на улице Железнякова, а с 11 мая по 10 июня — ещё один светофор около МУП «ГПТ». Затем с конца мая до середины июня ещё один светофорный объект должен появиться на улице Студенческой.

Сделать тротуары исполнителю необходимо в период с 11 апреля до начала июля, а затем приступить к озеленению территории. Также подрядчик обязан провести пусконаладочные работы.

Напомним, обновлять малую Богданку продолжат только в 2024 году. Речь идёт об участке от улицы Гагарина до автовокзала.

Фото: сайт госзакупок
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#Город#Белгородская область#Ремонт дороги#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Малая богданка
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