Третий этап ремонта малой Богданки в Белгороде обойдётся в 138 млн рублей

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Стало известно, что третий этап ремонта малой Богданки в Белгороде обойдётся в 138,1 млн рублей. Речь идёт об участке от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. Заказчиком выступает управление капитального строительства мэрии Белгорода. Заявки подаются до 27 декабря, а подрядчика определят 29-го числа.
Согласно контракту, работы начнутся сразу после его заключения. Завершить ремонт должны не позднее 15 июля 2024 года. В период с января по 10 апреля необходимо провести демонтажные работы, с 10 апреля и до конца июня — сделать дорожную одежду.
В течение мая подрядчик должен установить светофор на улице Железнякова, а с 11 мая по 10 июня — ещё один светофор около МУП «ГПТ». Затем с конца мая до середины июня ещё один светофорный объект должен появиться на улице Студенческой.
Сделать тротуары исполнителю необходимо в период с 11 апреля до начала июля, а затем приступить к озеленению территории. Также подрядчик обязан провести пусконаладочные работы.
Напомним, обновлять малую Богданку продолжат только в 2024 году. Речь идёт об участке от улицы Гагарина до автовокзала.