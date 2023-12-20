Среди участников гонки за кресло президента появилась еще одна женщина

Как пишут «Новые Известия», в 2023 году Александре Тищенко, не сумевшей преодолеть муниципальный фильтр, не удалось победить в борьбе за кресло мэра Москвы. Вполне возможно, что это новое на политической арене лицо выступает в роли ставленника действующей власти, и ее цель — лишь оттянуть в свою пользу голоса оппозиции. В то же время ее президентская кампания свидетельствует о приверженности политика консервативной линии. В любом случае на факт выдвижения женщины в качестве кандидата на пост главы государства следует смотреть позитивно.