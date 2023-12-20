Среди участников гонки за кресло президента появилась еще одна женщина

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Претендующие на пост главы государства кандидаты-самовыдвиженцы предоставляют от 500 и более подписей избирателей. На втором этапе претендентам необходимо собрать 300 тысяч подписей россиян по всей стране. Затем кандидат в президенты переходит в завершающий тур выборов.
Как пишут «Новые Известия», в 2023 году Александре Тищенко, не сумевшей преодолеть муниципальный фильтр, не удалось победить в борьбе за кресло мэра Москвы. Вполне возможно, что это новое на политической арене лицо выступает в роли ставленника действующей власти, и ее цель — лишь оттянуть в свою пользу голоса оппозиции. В то же время ее президентская кампания свидетельствует о приверженности политика консервативной линии. В любом случае на факт выдвижения женщины в качестве кандидата на пост главы государства следует смотреть позитивно.
В своей политической программе во главу угла Тищенко ставит развитие Российской Федерации как нового центра мировой экономики при участии стран Азии, Латинской Америки и Африки.
Среди главных целей кандидат в президенты обозначила развитие и расширение внутригосударственных программ социальной и образовательной политики. Программа Тищенко является свидетельством ее убежденности в необходимости установления в стране социально ориентированного режима управления с гарантиями равного доступа к ресурсам. Что касается образовательных программ, здесь политик делает упор на личностном развитии. В ходе предвыборной кампании она использует оригинальный слоган: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».
Александра Тищенко занимается общественной деятельностью и является независимым антикоррупционным экспертом при Министерстве юстиции РФ. Также политик занимает должность председателя родительского комитета Московского совета профсоюзов и вместе с мужем руководит торгово-производственным предприятием. В браке она более 20 лет, в семье воспитывается трое детей.
Тищенко родилась в поселке Прогресс Амурской области 15 января 1977 года. В 1999 году она завершила обучение по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления» в Амурском государственном университете, а в 2004 году получила звание кандидата технических наук. В минувшем году ей была вручена почетная грамота Минэнерго России за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.