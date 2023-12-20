Соседи белгородцев оценят новый электробус с USB-разъёмами для зарядки телефонов

Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко отметил, что в следующем году в регион могут поступить ещё несколько новых «Генералов». А к тестированию уже прибывшего транспорта власти приступят в течение трёх недель на различных маршрутах.