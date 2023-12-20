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Электробус «Генерал»

Соседи белгородцев оценят новый электробус с USB-разъёмами для зарядки телефонов

20 декабря 2023, 08:13
Фото: «Курские известия»
Электробус «Генерал»

В Курск поступил новый электробус

О запуске нового транспорта сообщили «Курские известия». Электробус вместит до 90 пассажиров, а также будет иметь медиапанели и USB-разъёмы. Создали транспорт в Энгельсе.

В Курскую область поступил новый электробус «Генерал» с динамической зарядкой. Транспорт, произведённый в Энгельсе, вмещает до 90 пассажиров. Особенностью машины стала возможность подзарядки от контактной сети троллейбуса и трамвая. Автономный ход составляет до 100 км.

Интересно то, что в транспорте пассажиры смогут заряжать свои гаджеты с помощью USB-разъёмов. А для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные места.

Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко отметил, что в следующем году в регион могут поступить ещё несколько новых «Генералов». А к тестированию уже прибывшего транспорта власти приступят в течение трёх недель на различных маршрутах.

Уникальное событие для транспортной сферы региона — у нас одновременно выйдут на линии стандартные троллейбусы, троллейбусы с увеличенным автономных ходом и два вида электробусов.
Александр Васильченко

Напомним, что недавно стало известно, что Курская область почти даром получит 50 электробусов. Регион заплатит из бюджета всего 1% от общей их стоимости.

50 электробусов почти даром достанется соседнему с Белгородской областью региону
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#Общество#Курская область#Электробус#Черноземье#Александра Склярова
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