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Posted 20 декабря 2023, 15:24

Published 20 декабря 2023, 15:24

Modified 20 декабря 2023, 15:26

Updated 20 декабря 2023, 15:26

Александр Халаимов

«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится

20 декабря 2023, 15:24
Фото: 1MI. Александр Халаимов

Владелец турагентств в Белгороде Халаимов рассказал, где сейчас находится

Сюжет
Новости Белгорода
Информация о местонахождении белгородского предпринимателя была противоречивой. Бел.Ру обратилось к нему за комментарием, и он сообщил, чем сейчас занимается.

Ранее редакция Бел.Ру уже обращалась за комментарием к Александру Халаимову, чтобы понять и разобраться в случившейся ситуации и растущем количестве жалоб клиентов на неполучение услуг по оплаченным турам. Однако единственное, что мужчина ответил:

«Добрый день. Да, туризм в Белгороде переживает тяжёлый период».

Сейчас же Александр ответил, что в настоящее время находится у своих родственников на Кавказе и просит о помощи, «особенно финансовой», чтобы возобновить выплаты.

Также клиенты турагентства «Инста тур» начали получать сообщения с обещанием начать возвраты денег по заключённым с ними договорам в течение двух недель.

«Задержки с выплатами возвратов и негативные отзывы в социальных сетях только усугубили ситуацию. Нашей компании необходима серьёзная внутренняя реструктуризация, чтобы приспособиться к текущим условиям и снова начать работать. Прошу понять и поддержать нас в этой ситуации. Мы готовы гарантировать возвраты на индивидуальных условиях и будем возобновлять процесс возврата в течение двух недель».
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
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