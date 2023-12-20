«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится

Ранее редакция Бел.Ру уже обращалась за комментарием к Александру Халаимову, чтобы понять и разобраться в случившейся ситуации и растущем количестве жалоб клиентов на неполучение услуг по оплаченным турам. Однако единственное, что мужчина ответил: