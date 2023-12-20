После жалоб на нехватку билетов Гладков предложил открыть ещё один театр в Белгороде

Белгородка пожаловалась, что купить билеты в театр почти невозможно: «Их просто никогда не бывает в продаже. А если удаётся попасть на спектакль, оказывается много свободных мест в зале. Как это происходит? Просим сделать доступнее покупку билетов на спектакли».