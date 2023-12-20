Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:16

Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

После жалоб на нехватку билетов Гладков предложил открыть ещё один театр в Белгороде

После жалоб на нехватку билетов Гладков предложил открыть ещё один театр в Белгороде

20 декабря 2023, 19:16
Фото: 1MI
Горожане недовольны, что билеты в театр им. Щепкина трудно купить. Обращение поступило главе региона во время вечернего эфира.

Белгородка пожаловалась, что купить билеты в театр почти невозможно: «Их просто никогда не бывает в продаже. А если удаётся попасть на спектакль, оказывается много свободных мест в зале. Как это происходит? Просим сделать доступнее покупку билетов на спектакли».

Глава региона сообщил, что билеты действительно сложно купить из-за высокого спроса. Часть билетов на спектакли оставляют для школьников и многодетных семей.

Необходимо подумать об организации ещё одного театра, а может и нескольких театральных студий. Мы замечательные залы вводим в эксплуатацию. А если вы решите создать общественный контроль за распределением билетов, давайте сделаем.
Вячеслав Гладков
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТЗа год белгородцы потеряли 800 тысяч рублей на «покупке билетов в театр»Белгородец хотел сходить с девушкой в театр, но остался без денег и без свидания
#Общество#Театр#Билеты#Театр щепкина#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
Подпишитесь
«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?
Сегодня, 17:51
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится
Сегодня, 15:24
Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель
Сегодня, 14:58
Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»
Сегодня, 15:16
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07