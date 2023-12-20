После жалоб на нехватку билетов Гладков предложил открыть ещё один театр в Белгороде

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Белгородка пожаловалась, что купить билеты в театр почти невозможно: «Их просто никогда не бывает в продаже. А если удаётся попасть на спектакль, оказывается много свободных мест в зале. Как это происходит? Просим сделать доступнее покупку билетов на спектакли».
Глава региона сообщил, что билеты действительно сложно купить из-за высокого спроса. Часть билетов на спектакли оставляют для школьников и многодетных семей.
Необходимо подумать об организации ещё одного театра, а может и нескольких театральных студий. Мы замечательные залы вводим в эксплуатацию. А если вы решите создать общественный контроль за распределением билетов, давайте сделаем.
Вячеслав Гладков