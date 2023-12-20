Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ

Белгородцы просят сделать билеты в театр более доступными

Белгородцы в Сети обратились к властям и попросили сделать билеты в драмтеатр более доступными. Как утверждают горожане, зачастую уже в день продажи не выходит купить билеты. Однако, если удаётся попасть на спектакль, то в зале можно увидеть множество свободных мест.

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