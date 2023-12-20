Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Белгородцы просят сделать билеты в театр более доступными. По словам горожан, билеты практически невозможно купить. Ситуацию разъяснили в региональном министерстве культуры.
В комментариях на странице губернатора написала местная жительница. Она утверждает, что купить билеты в театр практически невозможно. Однако, если удаётся всё-таки попасть на представление, то в зале можно увидеть свободные места.
«К сожалению, купить билеты в театр имени Щепкина невозможно. Их просто никогда не бывает в продаже. А если удаётся чудом попасть на спектакль, оказывается много свободных мест… Как это происходит? Просим сделать доступнее покупку билетов на спектакли», — написала женщина.
Белгородка рассказала, что смотрела билеты на спектакли на различных сайтах, но их уже нет в продаже. Как оказалось, виной всему зарезервированные места для школьников и наличие всего 500 мест. Подробнее об этом рассказали в белгородском минкульте.
В первые же минуты после появления билетов на сайте-партнёре и в кассе раскупается большая часть мест. А их всего 500. Нужно учитывать и то, что театр сотрудничает со школами, с организациями области, коллективные заявки занимают определённую долю продаваемых билетов.
министерство культуры Белгородской области
В ведомстве также добавили, что на сайте театра и в социальных сетях заблаговременно предупреждают о начале продаж.
В момент открытия продаж вероятность приобрести билет очень высока. Билеты на январь сейчас распроданы, в середине января планируется открыть продажу на февраль.
министерство культуры Белгородской области
Тем не менее белгородцы считают, что мест в театре ещё мало, поэтому некоторые предлагают строить новый. Идею некоторые горожане поддерживают.
«Пора строить новый театр. Ну что такое 500 мест на областной город? Это же не село. Тем более зал, по-моему, в действующем театре неудобный, без нормального возвышения. Лично я там толком не вижу действие на сцене», — отметила местная жительница.
К слову, на предложение белгородцев в министерстве культуры тоже отреагировали. Учитывая интерес жителей региона к театру, строительство нового может быть возможно.
В 2024 году строительство нового театра не предусмотрено, однако, учитывая большой интерес к театральному искусству региона, министерство культуры готово ходатайствовать по данному вопросу.
минкульт Белгородской области
Правда, самому драмтеатру им. Щепкина требуется реконструкция. В апреле в СМИ писали, что она обойдётся в 822 млн рублей. Не ремонтировалось учреждение в течение 20 лет, а сам проект предлагали включить в федеральную программу.