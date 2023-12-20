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ГИБДД

Погиб человек: под Белгородом выясняют подробности жёсткого ДТП с КамАЗом

20 декабря 2023, 10:11
Фото: 1MI
ГИБДД

На автодороге в Белгородской области погиб водитель иномарки

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что дорога была вычищена от снега и наледи и это не могло привести к трагедии. Однако точная причина аварии пока неизвестна, сообщили в региональном УМВД.

Сегодня, 20 декабря, около 9:30 на 131-м километре дороги Белгород — М4 «Дон» в Красногвардейском районе произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Kia Sportage под управлением 38-летнего водителя и КамАЗ с 23-летним белгородцем за рулём.

В результате аварии погиб водитель легковушки. Предполагается, что иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что дороги были очищены от снега и наледи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, автомобилям обеспечивают объезд. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фотографии с места происшествия публикует «Авто Белгород».

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Фото: группа «Авто Белгород»
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#Белгородская область#КамАЗ#Красногвардейский район#Белгород#Смертельное ДТП#Автомобильная авария#Александра Склярова
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