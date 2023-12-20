Погиб человек: под Белгородом выясняют подробности жёсткого ДТП с КамАЗом

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сегодня, 20 декабря, около 9:30 на 131-м километре дороги Белгород — М4 «Дон» в Красногвардейском районе произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Kia Sportage под управлением 38-летнего водителя и КамАЗ с 23-летним белгородцем за рулём.
В результате аварии погиб водитель легковушки. Предполагается, что иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что дороги были очищены от снега и наледи.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, автомобилям обеспечивают объезд. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Фотографии с места происшествия публикует «Авто Белгород».