Погиб человек: под Белгородом выясняют подробности жёсткого ДТП с КамАЗом

На автодороге в Белгородской области погиб водитель иномарки

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что дорога была вычищена от снега и наледи и это не могло привести к трагедии. Однако точная причина аварии пока неизвестна, сообщили в региональном УМВД.