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Published Сегодня, 16:02

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Под Белгородом разыскивают мужчину в чёрной куртке

Под Белгородом разыскивают мужчину в чёрной куртке

20 декабря 2023, 16:02
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Житель села Красный Хутор Белгородского района перестал выходить на связь 12 декабря. В тот день белгородец был одет в чёрную куртку и зимние ватные штаны. Информация о пропавшем появилась на странице в соцсети поискового отряда «Лиза Алерт».

В селе Красный Хутор Белгородского района пропал 63-летний Вадим Гриненко. С 12 декабря его местонахождение неизвестно.

Мужчина худощавого телосложения, волосы седые, рост — 186 см. В день исчезновения был в чёрной куртке, зимних ватных штанах и сапогах цвета хаки.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»

Напомним, что на днях в Белгороде стало известно об исчезновении 21-летнего парня. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря. У парня светло-русые волосы и голубые глаза.

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