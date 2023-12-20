Под Белгородом разыскивают мужчину в чёрной куртке

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В селе Красный Хутор Белгородского района пропал 63-летний Вадим Гриненко. С 12 декабря его местонахождение неизвестно.
Мужчина худощавого телосложения, волосы седые, рост — 186 см. В день исчезновения был в чёрной куртке, зимних ватных штанах и сапогах цвета хаки.
Напомним, что на днях в Белгороде стало известно об исчезновении 21-летнего парня. Его местонахождение неизвестно с 17 декабря. У парня светло-русые волосы и голубые глаза.