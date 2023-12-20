Плюс один: в Белгородской области представили новый приют для бездомных животных

В настоящий момент на территории Белгородской области открыты шесть приютов для безнадзорных животных: два в Белгороде и по одному в Яковлевском округе, Белгородском районе, Старом Осколе и Губкине. Ещё один приют должен быть в Шебекинском округе, однако неспокойная оперативная обстановка усложняет ситуацию.