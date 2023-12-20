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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Приют для животных в Губкине

Плюс один: в Белгородской области представили новый приют для бездомных животных

20 декабря 2023, 15:17
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Приют для животных в Губкине

Седьмой приют для бездомных животных открыли в Белгородской области

Об открытии приюта сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Здание размещено вдали от домов, общая площадь территории составляет более 850 квадратных метров. Вскоре приют начнёт работу.

Сегодня, 20 декабря, в Губкине открыли новый приют для безнадзорных животных. Его построили на территории промзоны — вдали от домов местных жителей. Открытые и закрытые вольеры, а также три площадки для выгула животных разместили на площади более 850 квадратных метров.

Кроме этого, на территории построили административный корпус, в котором расположили пункт приёма, ветеринарный кабинет, душевую, послеоперационные помещения и помещения для карантина. Весной территорию приюта планируется благоустроить деревьями.

Уже в ближайшее время в приют приедет организация зоозащитников, чтобы обсудить дальнейший план работы.

В настоящий момент на территории Белгородской области открыты шесть приютов для безнадзорных животных: два в Белгороде и по одному в Яковлевском округе, Белгородском районе, Старом Осколе и Губкине. Ещё один приют должен быть в Шебекинском округе, однако неспокойная оперативная обстановка усложняет ситуацию.

Открытый в Губкине приют для животныхОткрытый в Губкине приют для животных
Открытый в Губкине приют для животныхОткрытый в Губкине приют для животных
Открытый в Губкине приют для животныхОткрытый в Губкине приют для животных
Открытый в Губкине приют для животныхОткрытый в Губкине приют для животных
Открытый в Губкине приют для животныхОткрытый в Губкине приют для животных
Открытый в Губкине приют для животных
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Приют для животных в Белгороде сможет принять больше собак
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#Белгородская область#Губкин#Бездомные животные#Открытие#Приют#Белгород#Вячеслав Гладков#Приют для животных#Александра Склярова
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