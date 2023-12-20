Плюс один: в Белгородской области представили новый приют для бездомных животных

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Сегодня, 20 декабря, в Губкине открыли новый приют для безнадзорных животных. Его построили на территории промзоны — вдали от домов местных жителей. Открытые и закрытые вольеры, а также три площадки для выгула животных разместили на площади более 850 квадратных метров.
Кроме этого, на территории построили административный корпус, в котором расположили пункт приёма, ветеринарный кабинет, душевую, послеоперационные помещения и помещения для карантина. Весной территорию приюта планируется благоустроить деревьями.
Уже в ближайшее время в приют приедет организация зоозащитников, чтобы обсудить дальнейший план работы.
В настоящий момент на территории Белгородской области открыты шесть приютов для безнадзорных животных: два в Белгороде и по одному в Яковлевском округе, Белгородском районе, Старом Осколе и Губкине. Ещё один приют должен быть в Шебекинском округе, однако неспокойная оперативная обстановка усложняет ситуацию.