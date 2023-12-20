Когда выйдет последняя серия «Слова пацана»? Главный режиссёр назвал неожиданную дату

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Жора Крыжовников анонсировал дату выхода последней серии «Слова пацана». Восьмая серия будет доступна 21 декабря, как и планировалось ранее.
Режиссер и сценарист сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявил, что финальная серия будет доступна на сервисах Start и Wink в ожидаемую дату — 21 декабря.
Также исполнительница роли Айгуль, актриса Анна Пересильд, опубликовала аналогичное объявление в своем Telegram-канале. Остальные актеры, включая Леона Кемстача и Рузилю Минекаеву, пока не прокомментировали это сообщение публично.
До этого сообщалось, что сроки выхода заключительной серии нашумевшего сериала могут перенести из-за того, что последнюю часть авторы решили переделать и доснять несколько сцен.