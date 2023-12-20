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Published Сегодня, 18:49

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Updated Сегодня, 18:51

Стала известна дата выхода последней серии сериала «Слово пацана»

Когда выйдет последняя серия «Слова пацана»? Главный режиссёр назвал неожиданную дату

20 декабря 2023, 18:49
Фото: видеосервис Wink

Стала известна дата выхода последней серии сериала «Слово пацана»

Ранее сообщалось, что сроки выхода последней серии из-за съёмки дополнительных сцен могут перенести. Режиссёр назвал точную дату.

Жора Крыжовников анонсировал дату выхода последней серии «Слова пацана». Восьмая серия будет доступна 21 декабря, как и планировалось ранее.

Режиссер и сценарист сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявил, что финальная серия будет доступна на сервисах Start и Wink в ожидаемую дату — 21 декабря.

Также исполнительница роли Айгуль, актриса Анна Пересильд, опубликовала аналогичное объявление в своем Telegram-канале. Остальные актеры, включая Леона Кемстача и Рузилю Минекаеву, пока не прокомментировали это сообщение публично.

До этого сообщалось, что сроки выхода заключительной серии нашумевшего сериала могут перенести из-за того, что последнюю часть авторы решили переделать и доснять несколько сцен.

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#Культура#Евгений Грицков#Wink#Слова пацана#Жора Крыжовников#Айгуль#Анна Пересильд#Леон Кемстач#Рузиля Минекаева#Последняя серия
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