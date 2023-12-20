Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам Бейкера, экономика России не рухнула под напором санкций, а вот позиция Европы ухудшилась. А помощь США киевскому режиму «дала трещину» на фоне провального контрнаступления украинских вооружённых формирований, пишет ria.ru.
Отмечается, что не только The Wall Street Journal меняет риторику в отношении Путина. Например, журнал Time включил Путина в список претендентов на звание человека года. Кстати, в 2007-м его уже выбирали человеком года по версии данного издания. Также президента РФ неоднократно включался в список 100 самых влиятельных людей планеты.
Ранее издание Financial Times писало о том, что Россия владеет инициативой в украинском конфликте. И не только это издание так считает. Многие аналитики в последнее время говорят, что побеждает именно Путин.
Президент России во время декабрьской прямой линии напомнил, что Запад дал Украине больше оружия и боеприпасов, чем обещал, однако это не привело Киев к успеху на фронте. Более того, передаваемая Вашингтоном и его сателлитами техника успешно утилизируется русскими бойцами. Только танков было уничтожено более 740.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что киевские вооружённые формирования не достигли целей ни на одном из направлений.