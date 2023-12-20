Президент России во время декабрьской прямой линии напомнил, что Запад дал Украине больше оружия и боеприпасов, чем обещал, однако это не привело Киев к успеху на фронте. Более того, передаваемая Вашингтоном и его сателлитами техника успешно утилизируется русскими бойцами. Только танков было уничтожено более 740.