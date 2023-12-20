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Футбол

Дети и ветераны СВО: в Белгороде стартовали «Игры несклоняемых»

20 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
Футбол

В Белгороде открыли игры для детей и ветеранов СВО

В соревнованиях примут участие не только жители Белгородской области, а командам-победителям вручат денежные призы до 500 тыс. рублей. Подробности ТАСС сообщил представитель министерства спорта Белгородской области Семён Ковалёв.

В среду, 20 декабря, в Белгороде стартовали Всероссийские комплексные соревнования «Игры несклоняемых». В них примут участие молодые люди 2006–2013 годов рождения, а также ветераны СВО, получившие ранения.

Игры пройдут с 20 по 23 декабря в Белгороде. Всего участие примут 170 человек, из которых 147 — дети, а остальные — участники СВО.

Восемь команд пройдут полосу препятствий «Патриотическая эстафета» и поборются в нескольких видах спорта: армрестлинге, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и футболе. Команда, которая станет победителем игр, получит от фонда «Наш спорт» 500 тыс. рублей. Обладателю второго места вручат 300 тыс. рублей, а за третье положено 200 тыс. рублей.

В соревнованиях примут участие не только жители Белгородской области, но и Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областей, Севастополя, ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее о проведении подобных игр в Белгороде сообщал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. В других регионах уже прошли такие соревнования, а в конце 2024 года планируется провести всероссийский финал.

Идея Паралимпийского комитета: в Белгороде среди ветеранов СВО устроят соревнования
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#Белгородская область#Спорт#Соревнования#Новости Белгорода#Ветераны#Игры#Белгород#Всероссийские соревнования#Александра Склярова
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