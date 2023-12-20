Белгородским педагогам начнут платить премию за успехи студентов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
В Белгородской области решили оказать дополнительную поддержку педагогам. В регионе учредили премию в размере 58 тыс. рублей наставникам, чьи студенты получили стипендию от губернатора.
Как указано в документе, премию педагогам будут выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года. Постановление, опубликованное 18 декабря, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября текущего года.
Получать премию будут педагоги, подготовившие студентов в профессиональных образовательных организациях, вузах. Претендентами на получение денежного поощрения будут педагоги-наставники, «обладающие профессиональными качествами, обеспечивающие высокий уровень образования обучающихся».
Сумма премии является фиксированной. Для её получения необходимо обращаться в министерство образования. В этом году — не позднее 25 ноября, а в последующем — не позже 10 октября. Выплатить премию должны в течение 20 рабочих дней. Кроме того, указано, что повторное присуждение премии педагогу возможно не ранее чем через три года при подготовке новых стипендиатов.