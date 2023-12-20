Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Педагог

Белгородским педагогам начнут платить премию за успехи студентов

20 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
Педагог

В Белгородской области учредили новую премию

Премию будут получать педагоги-наставники, чьим студентам вручалась стипендия от губернатора. Выплачивать её будут ежегодно, указано в постановлении главы региона от 18 декабря.

В Белгородской области решили оказать дополнительную поддержку педагогам. В регионе учредили премию в размере 58 тыс. рублей наставникам, чьи студенты получили стипендию от губернатора.

Как указано в документе, премию педагогам будут выплачивать ежегодно, начиная с 2023 года. Постановление, опубликованное 18 декабря, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября текущего года.

Получать премию будут педагоги, подготовившие студентов в профессиональных образовательных организациях, вузах. Претендентами на получение денежного поощрения будут педагоги-наставники, «обладающие профессиональными качествами, обеспечивающие высокий уровень образования обучающихся».

Сумма премии является фиксированной. Для её получения необходимо обращаться в министерство образования. В этом году — не позднее 25 ноября, а в последующем — не позже 10 октября. Выплатить премию должны в течение 20 рабочих дней. Кроме того, указано, что повторное присуждение премии педагогу возможно не ранее чем через три года при подготовке новых стипендиатов.

Вернувшийся из зоны СВО белгородский учитель ОБЖ получил премию
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков поздравил выигравшую международную премию белгородку Юлию НемчиновуБелгородские учителя получат премии за подготовку школьников к ЕГЭВ Белгороде 11 учёных получили премию имени Шухова
#Белгородская область#Образование#Стипендия#Премия#Вуз#Педагоги#Белгород#Наталья Корявых#Педагог-наставник
Подпишитесь
Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
Сегодня, 09:06
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
Сегодня, 08:41
«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании
Сегодня, 06:40
Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области
Сегодня, 11:54
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07