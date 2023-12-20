Белгородским педагогам начнут платить премию за успехи студентов

Сумма премии является фиксированной. Для её получения необходимо обращаться в министерство образования. В этом году — не позднее 25 ноября, а в последующем — не позже 10 октября. Выплатить премию должны в течение 20 рабочих дней. Кроме того, указано, что повторное присуждение премии педагогу возможно не ранее чем через три года при подготовке новых стипендиатов.