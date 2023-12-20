Белгородские единороссы увеличили бюджет конкурса общественно значимых проектов

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
17 декабря на XXI партийном Съезде, который прошел на площадке форума-выставки «Россия», Дмитрий Медведев предложил объявить 2024 год — Годом первичек «Единой России». Также в ближайшее время партия внедрит систему мотивации и «кадрового роста» секретарей первичных отделений.
«Нам нужно проанализировать эффективность их работы. И, конечно, оказать им помощь. Руководителям региональных отделений нужно уделять повышенное внимание подготовке кадров в низовом звене и созданию партийного резерва. Именно там начинается работа с людьми, привлечение наших сторонников», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.
Заместитель Секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов рассказал, что на базе Высшей партийной школы будет организована отдельная обучающая программа с применением цифровых продуктов для секретарей первичек.
«Одна из задач — улучшение качества коммуникации с избирателями и однопартийцами. Вместе с этим, будем повышать авторитет и статус секретарей первичек. Фактически, нам предстоит перевернуть „пирамиду значимости“, на вершине которой должно находиться самое ценное — первичное звено», — отметил он.
Ранее о значимости работы первичек говорили на Конференции Белгородского регионального отделения «Единой России», в рамках которой по инициативе секретаря регионального отделения партии, губернатора Вячеслава Гладкова было принято решение об увеличении объема грантовой поддержки конкурса общественно значимых проектов первичных отделений.
«Проект пользуется большим интересом, большим спросом у жителей области. Поэтому постараемся уделить больше внимания в 2024 году и выделим порядка 50 млн. рублей», — рассказал Вячеслав Гладков.