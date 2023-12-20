Белгородские единороссы увеличили бюджет конкурса общественно значимых проектов

«Одна из задач — улучшение качества коммуникации с избирателями и однопартийцами. Вместе с этим, будем повышать авторитет и статус секретарей первичек. Фактически, нам предстоит перевернуть „пирамиду значимости“, на вершине которой должно находиться самое ценное — первичное звено», — отметил он.