«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании

Posted 20 декабря 2023, 06:40
Published 20 декабря 2023, 06:40
Modified 20 декабря 2023, 06:42
Updated 20 декабря 2023, 06:42
Владимир Зотов не продавал свою долю в «Агро-Белогорье». В группе компаний впервые прокомментировали появившиеся слухи. Активы никто не продавал, а изменений в составе группы собственников нет.
Все топ-менеджеры холдинга, включая, конечно, Владимира Зотова и Ларису Ковалёву, как и прежде, остаются в Белгороде.
«Агро-Белогорье»
На днях в Сети появилась информация, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК. Бел.Ру попыталось выяснить, правда ли это, и позвонило в компанию. Получить ответ от представителей организации не удалось, поэтому редакция направила официальный запрос.
Возможной причиной слухов стало наложение ареста на доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Суд эти требования удовлетворил. Определение ещё может быть обжаловано. Следующее судебное заседание назначили на 25 января 2024 года.