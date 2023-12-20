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Posted 20 декабря 2023, 06:40

Published 20 декабря 2023, 06:40

Modified 20 декабря 2023, 06:42

Updated 20 декабря 2023, 06:42

Бизнес

«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании

20 декабря 2023, 06:40
Фото: Midjourney. Бизнес

«Агро-Белогорье» отрицает информацию о продаже компании

Сюжет
Суды «Агро-Белогорья», Владимира Зотова и «Русагро»
В группе компаний впервые прокомментировали слухи о продаже. Как оказалось, они не соответствуют действительности. Никаких изменений в составе собственников нет, пишет Telegram-канал «Белгород №1».

Владимир Зотов не продавал свою долю в «Агро-Белогорье». В группе компаний впервые прокомментировали появившиеся слухи. Активы никто не продавал, а изменений в составе группы собственников нет.

Все топ-менеджеры холдинга, включая, конечно, Владимира Зотова и Ларису Ковалёву, как и прежде, остаются в Белгороде.
«Агро-Белогорье»

На днях в Сети появилась информация, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК. Бел.Ру попыталось выяснить, правда ли это, и позвонило в компанию. Получить ответ от представителей организации не удалось, поэтому редакция направила официальный запрос.

Возможной причиной слухов стало наложение ареста на доли Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Суд эти требования удовлетворил. Определение ещё может быть обжаловано. Следующее судебное заседание назначили на 25 января 2024 года.

Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
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