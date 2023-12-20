«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании

На днях в Сети появилась информация, что депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов якобы продал свою долю в ГК. Бел.Ру попыталось выяснить, правда ли это, и позвонило в компанию. Получить ответ от представителей организации не удалось, поэтому редакция направила официальный запрос.