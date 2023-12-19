ВАЗ столкнулся с КамАЗом в Белгородской области, есть пострадавший

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
На улице Белинского в Белгороде Volkswagen Polo сбил школьника. Авария произошла 18 декабря в 17:45. 13-летний мальчик переходил дорогу в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
Вторая авария произошла в Корочанском районе в 11:05. На четвёртом километре дороги Короча — Губкин — граница с Курской областью столкнулись ВАЗ и КамАЗ с полуприцепом. Пострадал 74-летний водитель легковушки. По предварительным данным УМВД, перед перекрёстком неравнозначных дорог он не занял соответствующие крайнее левое положение на дороге и не предоставил преимущество в движении грузовику.
На минувшей неделе из-за сильного снегопада только в Белгороде и Белгородском районе произошло несколько ДТП. В столице региона в час пик столкнулись три автобуса. Из-за аварии пришлось временно вводить альтернативный маршрут для общественного транспорта.