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ГИБДД

ВАЗ столкнулся с КамАЗом в Белгородской области, есть пострадавший

19 декабря 2023, 09:07
Фото: 1MI
ГИБДД

В Белгороде сбили 13-летнего подростка

Две аварии с пострадавшими зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. ДТП произошли в Белгороде и Корочанском районе. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

На улице Белинского в Белгороде Volkswagen Polo сбил школьника. Авария произошла 18 декабря в 17:45. 13-летний мальчик переходил дорогу в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Вторая авария произошла в Корочанском районе в 11:05. На четвёртом километре дороги Короча — Губкин — граница с Курской областью столкнулись ВАЗ и КамАЗ с полуприцепом. Пострадал 74-летний водитель легковушки. По предварительным данным УМВД, перед перекрёстком неравнозначных дорог он не занял соответствующие крайнее левое положение на дороге и не предоставил преимущество в движении грузовику.

На минувшей неделе из-за сильного снегопада только в Белгороде и Белгородском районе произошло несколько ДТП. В столице региона в час пик столкнулись три автобуса. Из-за аварии пришлось временно вводить альтернативный маршрут для общественного транспорта.

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