ВАЗ столкнулся с КамАЗом в Белгородской области, есть пострадавший

Вторая авария произошла в Корочанском районе в 11:05. На четвёртом километре дороги Короча — Губкин — граница с Курской областью столкнулись ВАЗ и КамАЗ с полуприцепом. Пострадал 74-летний водитель легковушки. По предварительным данным УМВД, перед перекрёстком неравнозначных дорог он не занял соответствующие крайнее левое положение на дороге и не предоставил преимущество в движении грузовику.