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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Фото с места подрыва машины

В Сети появилось видео с места подрыва авто чиновников на мине

19 декабря 2023, 08:29
Фото: Telegram-канал «Zаписки Vетерана»
Фото с места подрыва машины

Рядом с местом подрыва авто белгородских чиновников обнаружили вторую мину

Происшествие случилось на минувшей неделе в Краснояружском районе. В результате взрыва пострадали два человек, ещё один впоследствии скончался. Telegram-канал «Красная Яруга» публикует видео с места ЧП.
Сюжет
Мина

В Сети появилась запись с места подрыва автомобиля на мине в Краснояружском районе. После взрыва на дороге образовалась воронка. Саму машину откинуло на несколько метров вперёд.

Утверждается, что рядом с воронкой была ещё одна мина. Она не разорвалась.

ЧП в Краснояружском районе произошло 13 декабря. В районе хутора Высокий подорвалась машина, в ней находились три человека. Тяжелее всех пострадал замглавы местной администрации Игорь Бородаенко. Он впоследствии скончался в больнице.

Вторая пострадавшая — глава администрации Вязового Галина Пащенко. Она остаётся в больнице. В подорвавшейся машине был и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Именно он оказал первую помощь Игорю Бородаенко, благодаря чему пациента живым передали медикам.

Видео с места подрыва машины
Видео: Telegram-канал «Красная Яруга»
Подорвавшийся на мине замглавы района в Белгородской области умер в больнице
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