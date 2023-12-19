В Сети появилось видео с места подрыва авто чиновников на мине

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Сети появилась запись с места подрыва автомобиля на мине в Краснояружском районе. После взрыва на дороге образовалась воронка. Саму машину откинуло на несколько метров вперёд.
Утверждается, что рядом с воронкой была ещё одна мина. Она не разорвалась.
ЧП в Краснояружском районе произошло 13 декабря. В районе хутора Высокий подорвалась машина, в ней находились три человека. Тяжелее всех пострадал замглавы местной администрации Игорь Бородаенко. Он впоследствии скончался в больнице.
Вторая пострадавшая — глава администрации Вязового Галина Пащенко. Она остаётся в больнице. В подорвавшейся машине был и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Именно он оказал первую помощь Игорю Бородаенко, благодаря чему пациента живым передали медикам.