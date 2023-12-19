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Дом

В Белгороде изменилась плата за содержание многоквартирных домов

19 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI
Дом

В Белгороде определили плату за содержание домов без УК

В областном центре изменился размер платы за содержание многоквартирных домов. Речь идёт о тех МКД, где собственники не определились со способом управления домом. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Белгорода.

В Белгороде определили размер платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

Согласно документу, размер платы в МКД со всеми типами благоустройства, в том числе лифтами и мусоропроводами, составит 21,94 рубля в месяц. В МКД со всеми видам благоустройства, за исключением мусоропровода, придётся платить 25,92 рубля. Уточняется, что это касается домов, где есть отдельно выделенные места для ТКО.

В домах, где нет лифтов и мусоропроводов, размер платы составит 18,38 рубля, в домах со всеми видами благоустройства и индивидуальным отоплением — 21,06 рубля в месяц. В домах с крышными котельными, лифтами, мусоропроводом и другими видами благоустройства сумма достигнет 24,66 рубля, в домах с пониженной этажностью и частичным благоустройством — 14,86 рубля в месяц.

размер платы в месяц за содержание МКДразмер платы в месяц за содержание МКД
размер платы в месяц за содержание МКД
Фото: скриншот из постановления мэрии Белгорода
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Мкд#Содержание домов
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