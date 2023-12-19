В Белгороде изменилась плата за содержание многоквартирных домов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Белгороде определили размер платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
Согласно документу, размер платы в МКД со всеми типами благоустройства, в том числе лифтами и мусоропроводами, составит 21,94 рубля в месяц. В МКД со всеми видам благоустройства, за исключением мусоропровода, придётся платить 25,92 рубля. Уточняется, что это касается домов, где есть отдельно выделенные места для ТКО.
В домах, где нет лифтов и мусоропроводов, размер платы составит 18,38 рубля, в домах со всеми видами благоустройства и индивидуальным отоплением — 21,06 рубля в месяц. В домах с крышными котельными, лифтами, мусоропроводом и другими видами благоустройства сумма достигнет 24,66 рубля, в домах с пониженной этажностью и частичным благоустройством — 14,86 рубля в месяц.