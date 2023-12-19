В Белгороде изменилась плата за содержание многоквартирных домов

Согласно документу, размер платы в МКД со всеми типами благоустройства, в том числе лифтами и мусоропроводами, составит 21,94 рубля в месяц. В МКД со всеми видам благоустройства, за исключением мусоропровода, придётся платить 25,92 рубля. Уточняется, что это касается домов, где есть отдельно выделенные места для ТКО.