У прокуратуры появились вопросы к белгородскому заводу «Арт-карат»

Правоохранители в судебном порядке потребовали предприятие обратиться в Верхне-Донское управление Ростехнадзора для получения необходимой лицензии на использование опасного объекта. Речь идёт о сетях газораспределения — III класс опасности. Основанием для обращения в суд послужило использование заводом сетей без разрешения.