У прокуратуры появились вопросы к белгородскому заводу «Арт-карат»

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Прокуратура заставила ООО «Белгородский ювелирный завод „Арт-карат“» усилить меры промышленной безопасности. Соответствующий иск надзорное ведомство направило в суд.
Правоохранители в судебном порядке потребовали предприятие обратиться в Верхне-Донское управление Ростехнадзора для получения необходимой лицензии на использование опасного объекта. Речь идёт о сетях газораспределения — III класс опасности. Основанием для обращения в суд послужило использование заводом сетей без разрешения.
Требования прокуратуры в суде удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле правоохранительных органов.
Также сообщается, что надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении заместителя гендиректора предприятия за нарушение требований промышленной безопасности (ст. 9.1 КоАП РФ). Дело рассмотрели в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора. Виновного уже привлекли к ответственности.