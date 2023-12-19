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Прокуратура

У прокуратуры появились вопросы к белгородскому заводу «Арт-карат»

19 декабря 2023, 08:03
Фото: 1MI
Прокуратура

Белгородский завод «Арт-карат» пользовался опасным объектом без лицензии

Прокурор обратился в суд, чтобы заставить предприятие получить необходимую лицензию для использования опасного объекта. Требования удовлетворили, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура заставила ООО «Белгородский ювелирный завод „Арт-карат“» усилить меры промышленной безопасности. Соответствующий иск надзорное ведомство направило в суд.

Правоохранители в судебном порядке потребовали предприятие обратиться в Верхне-Донское управление Ростехнадзора для получения необходимой лицензии на использование опасного объекта. Речь идёт о сетях газораспределения — III класс опасности. Основанием для обращения в суд послужило использование заводом сетей без разрешения.

Требования прокуратуры в суде удовлетворили. Исполнение судебного решения находится на контроле правоохранительных органов.

Также сообщается, что надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении заместителя гендиректора предприятия за нарушение требований промышленной безопасности (ст. 9.1 КоАП РФ). Дело рассмотрели в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора. Виновного уже привлекли к ответственности.

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#Белгородская область#Прокуратура#Завод#Правонарушение#Лицензия#Белгород#Наталья Корявых#Арт-КАРАТ
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