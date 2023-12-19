«Терпеть это сил уже нет»: В селе под Белгородом не вывозят мусор из-за гололедицы

Жители села Нечаевка Белгородского района сообщили губернатору, что в населённом пункте уже неделю не вывозят мусор: «Ссылаются на непосыпанные дороги. Люди, маршрутки, школьные автобусы ездят, а работникам ЦЭБа скользко».