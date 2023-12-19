«Терпеть это сил уже нет»: В селе под Белгородом не вывозят мусор из-за гололедицы

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Жители села Нечаевка Белгородского района сообщили губернатору, что в населённом пункте уже неделю не вывозят мусор: «Ссылаются на непосыпанные дороги. Люди, маршрутки, школьные автобусы ездят, а работникам ЦЭБа скользко».
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что будут приняты меры.
Уже устал делать замечания ЦЭБу, необходимо принимать другие меры. Нареканий на работу ЦЭБа, подрядных организаций много, контроль слабый. Не вывезли мусор, потому что был снегопад. Но ничего не помешало после окончания снегопада это сделать.
Вячеслав Гладков