Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

«Терпеть это сил уже нет»: В селе под Белгородом не вывозят мусор из-за гололедицы

«Терпеть это сил уже нет»: В селе под Белгородом не вывозят мусор из-за гололедицы

19 декабря 2023, 18:50
Фото: Midjourney
Жалоба поступила губернатору Вячеславу Гладкову в ходе вечернего эфира 19 декабря.
Сюжет
ЦЭБ

Жители села Нечаевка Белгородского района сообщили губернатору, что в населённом пункте уже неделю не вывозят мусор: «Ссылаются на непосыпанные дороги. Люди, маршрутки, школьные автобусы ездят, а работникам ЦЭБа скользко».

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что будут приняты меры.

Уже устал делать замечания ЦЭБу, необходимо принимать другие меры. Нареканий на работу ЦЭБа, подрядных организаций много, контроль слабый. Не вывезли мусор, потому что был снегопад. Но ничего не помешало после окончания снегопада это сделать.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Из-за размещения людей в ПВР в Белгороде стало больше мусора с началом СВО«Едешь, видишь эти разноцветные пакетики»: Гладков высказался о вывозе мусораВыпал снег и жалобы выросли: белгородцы продолжают жаловаться на вывоз мусора
#Общество#Белгородская область#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#ЦЭБ#Вывоз мусора
Подпишитесь
История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры
Сегодня, 09:24
Игорь Маковский: «За 22 месяца мы не потеряли ни одного работника в приграничье»
Сегодня, 14:33
Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода
Сегодня, 11:27
Дорого и не достать: сколько стоят яйца у белгородских производителей?
Сегодня, 14:11
«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами
Сегодня, 12:36
Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году
Сегодня, 15:02