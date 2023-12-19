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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Туман

Тепло, туманно и скользко будет в Белгородской области в среду

19 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
Туман

Потепление пришло в Белгородскую область в декабре

Осадки ожидаются ночью. На дорогах сохранится гололедица. Потеплеет при этом до +5 ˚С, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В среду, 20 декабря, в Белгородской области ночью пройдёт небольшой дождь. Температура составит от -2 ˚С до +3 ˚С.

Днём потеплеет до 0…+5 ˚С. Будет облачно, осадков не ожидается. В отдельных районах возможен туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

В Белгороде в среду тоже будет облачно. Ночью столбик термометра покажет +2 ˚С, днём поднимется до +4 ˚С. Ни дождя, ни снега не ожидается.

Такой же погода, по прогнозу Гидрометцентра, будет и в четверг, 21 декабря. А с пятницы до конца недели будут идти дождь со снегом. При этом 22 и 23 декабря температура днём будет плюсовой. Похолодает только в воскресенье, 24 декабря.

В Белгородской области тем временем продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. В этот раз его ввели из-за тумана. Предупреждение действует до 21:00 20 декабря.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Гололедица#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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