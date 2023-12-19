Тепло, туманно и скользко будет в Белгородской области в среду

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В среду, 20 декабря, в Белгородской области ночью пройдёт небольшой дождь. Температура составит от -2 ˚С до +3 ˚С.
Днём потеплеет до 0…+5 ˚С. Будет облачно, осадков не ожидается. В отдельных районах возможен туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
В Белгороде в среду тоже будет облачно. Ночью столбик термометра покажет +2 ˚С, днём поднимется до +4 ˚С. Ни дождя, ни снега не ожидается.
Такой же погода, по прогнозу Гидрометцентра, будет и в четверг, 21 декабря. А с пятницы до конца недели будут идти дождь со снегом. При этом 22 и 23 декабря температура днём будет плюсовой. Похолодает только в воскресенье, 24 декабря.
В Белгородской области тем временем продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности. В этот раз его ввели из-за тумана. Предупреждение действует до 21:00 20 декабря.