Тепло, туманно и скользко будет в Белгородской области в среду

Такой же погода, по прогнозу Гидрометцентра, будет и в четверг, 21 декабря. А с пятницы до конца недели будут идти дождь со снегом. При этом 22 и 23 декабря температура днём будет плюсовой. Похолодает только в воскресенье, 24 декабря.