«Тараканов — тьма»: белгородцы столкнулись с нашествием насекомых

«Тараканов — тьма. Обработка, которая проводится, безуспешна. После этих дезинфекций тараканы бегут в квартиры. В общем нам, чтобы победить тараканов, основательно надо делать обработку вентканалов и участков между кровлей и потолком подъезда, и чтобы полдня их просто травили, по-другому они не пропадут», — отмечает обратившаяся горожанка.