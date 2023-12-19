«Тараканов — тьма»: белгородцы столкнулись с нашествием насекомых

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Белгородцы с бульвара 1-го Салюта, 9 столкнулись с нашествием тараканов в доме. Обработка в МКД проводилась, но никаких результатов не дала. Как оказалось, такая проблема — по всему дому.
«Тараканов — тьма. Обработка, которая проводится, безуспешна. После этих дезинфекций тараканы бегут в квартиры. В общем нам, чтобы победить тараканов, основательно надо делать обработку вентканалов и участков между кровлей и потолком подъезда, и чтобы полдня их просто травили, по-другому они не пропадут», — отмечает обратившаяся горожанка.
Жалоба от женщины появилась накануне. Ей ответил начальник управления Государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин. Он пообещал связаться с управляющей компанией и ответить горожанке.
Как выяснилось, с полчищами насекомых столкнулась не одна жительница дома. Белгородцы утверждают, что такая ситуация — во всех подъездах. Именно поэтому горожане дошли до жалоб губернатору.
«Уже в течение нескольких лет регулярно обращаюсь в управляющую компанию. Да, они реагируют, но этих плановых обработок „для галочки“ просто недостаточно. Вот так выглядят ловушки после очередной обработки», — поделилась другая жительница дома.
На жалобы отреагировали в УГЖН. Начальник управления посоветовал белгородцам сделать официальный запрос, если они недовольны работой управляющей организации.
По вопросу неудовлетворительной работы УО и для инициирования контрольно-надзорных мероприятий в отношении управляющей организации необходимо официальное обращение, поэтому прошу собственников МКД обратиться с письменным заявлением в УГЖН области или же направить обращение через систему ГИС ЖКХ на сайте госуслуг.
Михаил Бредихин
Также чиновник ответил белгородцам, когда им ждать следующей обработки дома. Её проведут 29 декабря.