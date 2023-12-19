Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Белгородской области установили предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год. Соответствующее постановление, опубликованное накануне, вступит в силу с 1 января следующего года.
В документ включили 34 категории транспортных средств. За техосмотр авто, где менее восьми мест, придётся платить чуть более 1 тыс. рублей. Если в машине больше восьми мест, а её вес более пяти тонн, то ТО обойдётся в 1,7 тыс. рублей. Если вес авто превышает пять тонн, то техосмотр будет стоить 2,1 тыс. рублей.
Менее 1 тыс. рублей придётся платить за ТО прицепов, мотоциклов, наземного электротранспорта, спецмашины оперативных служб, машины коммунальщиков. Максимальная сумма за техосмотр составит почти 3 тыс. рублей.
Подробнее ознакомиться с размерами платы можно в скриншотах ниже.