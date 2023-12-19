Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году

В документ включили 34 категории транспортных средств. За техосмотр авто, где менее восьми мест, придётся платить чуть более 1 тыс. рублей. Если в машине больше восьми мест, а её вес более пяти тонн, то ТО обойдётся в 1,7 тыс. рублей. Если вес авто превышает пять тонн, то техосмотр будет стоить 2,1 тыс. рублей.