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Автомобиль

Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году

19 декабря 2023, 15:02
Фото: 1MI
Автомобиль

Предельную плату за техосмотр установили в Белгородской области

Правительство Белгородской области определило предельную сумму платы за проведение техосмотра автомобилей на 2024 год. Максимально придётся заплатить практически 3 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликовали 18 декабря.

В Белгородской области установили предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год. Соответствующее постановление, опубликованное накануне, вступит в силу с 1 января следующего года.

В документ включили 34 категории транспортных средств. За техосмотр авто, где менее восьми мест, придётся платить чуть более 1 тыс. рублей. Если в машине больше восьми мест, а её вес более пяти тонн, то ТО обойдётся в 1,7 тыс. рублей. Если вес авто превышает пять тонн, то техосмотр будет стоить 2,1 тыс. рублей.

Менее 1 тыс. рублей придётся платить за ТО прицепов, мотоциклов, наземного электротранспорта, спецмашины оперативных служб, машины коммунальщиков. Максимальная сумма за техосмотр составит почти 3 тыс. рублей.

Подробнее ознакомиться с размерами платы можно в скриншотах ниже.

Отметим, что тарифы на техосмотр увеличились. Сравнить можно с данными на 2022 и 2023 годы.

Предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 годПредельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год
Предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 годПредельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год
Предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 годПредельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год
Предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2024 год
Фото: скриншот из постановления правительства Белгородской области
В Белгородской области подорожает техосмотр
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#Белгородская область#Автомобиль#Техосмотр#Белгород#Наталья Корявых
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