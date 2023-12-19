Среди стойленцев определили победителей программы «Молодой специалист» 2023 года

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
По результатам 2023 года лучшими молодыми специалистами стали взрывник дренажной шахты СГОКа Марк Елецкий и его коллега по цеху механик Александр Халилов, электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования СГОКа Александр Пономарев, электромонтер по испытаниям и измерениям цеха сетей и подстанций СГОКа Максим Шацких, машинист бульдозера транспортного цеха Стагдока Алексей Хавлин, специалист отдела организационного дизайна и управления численностью персонала СГОКа Анастасия Борзенкова.
Программа «Молодой специалист» предполагает работу в секциях по направлениям — технологическое, электроэнергетическое, транспортное и социально-экономическое — и включает экскурсии на предприятия компании, участие в тренингах, семинарах и тематических встречах, которые проходят в течение года. После этого лучшие конкурсанты защищают проекты, направленные на решение производственных задач.
В следующем году победители программы пройдут индивидуальные планы развития с мероприятиями для дальнейшего развития профессиональных, личностных и управленческих компетенций.
Программа «Молодой специалист» помогает развитию и становлению перспективной молодежи в возрасте до 30 лет с высшим образованием на предприятиях сырьевого дивизиона компании — СГОКе, Стагдоке и Доломите. Она действует в компании с 2015 года, за это время в ней поучаствовали более 300 сотрудников предприятий. 71 сотруднику присвоено звание «Лучший молодой специалист».
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.