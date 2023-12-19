Среди стойленцев определили победителей программы «Молодой специалист» 2023 года

Программа «Молодой специалист» помогает развитию и становлению перспективной молодежи в возрасте до 30 лет с высшим образованием на предприятиях сырьевого дивизиона компании — СГОКе, Стагдоке и Доломите. Она действует в компании с 2015 года, за это время в ней поучаствовали более 300 сотрудников предприятий. 71 сотруднику присвоено звание «Лучший молодой специалист».