Не только яйца и курица: что ещё подорожало в Белгородской области?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Белгородской области годовая инфляция в ноябре увеличилась до 6,84%. В октябре она составляла 6,07%. В сравнении с ЦФО (7,58%) и РФ в целом (7,48%) показатель в регионе меньше.
Среди подорожавших продуктов в ноябре отдельно стоит выделить мясо птицы и яйца. Причиной этому в том числе указали «высокий спрос, превышающий возможности расширения предложения». Добавим, что снижения цен на яйца эксперты ожидают только после новогодних праздников.
Росли цены и на мясную продукцию. Подорожание эксперты связывают с затратами на корма, вакцины и оборудование, логистику и оплату труда сотрудников. Помимо этого, некоторые регионы-поставщики столкнулись с трудностями в виде неблагоприятной эпизоотической обстановки.
В минувшем месяце в Белгородской области подорожали импортные овощи и фрукты: помидоры, виноград, апельсины, лимоны. Причём в цене прибавили не только завозные помидоры, но и отечественные. Причина — выросшие издержки тепличных хозяйств из-за подорожавших удобрений и средств защиты растений.
В целом же годовой темп прироста цен на продукты увеличился до 7,91%.
Что касается непродовольственных товаров, то в этом случае показатель вырос до 5,81%. Подорожали автомобильные шины, а также новые отечественные легковые машины. Ситуацию с подорожавшими авто ранее комментировал глава государства.
В то же время в сфере услуг в Белгородской области годовой темп прироств цен, напротив, снизился до 7,12%. Причиной этому стало в том числе снижение спроса на заграничный отдых. В результате замедлился рост цен на путёвки в Турцию и Египет, а поездки в ОАЭ вообще подешевели.