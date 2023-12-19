Не только яйца и курица: что ещё подорожало в Белгородской области?

В то же время в сфере услуг в Белгородской области годовой темп прироств цен, напротив, снизился до 7,12%. Причиной этому стало в том числе снижение спроса на заграничный отдых. В результате замедлился рост цен на путёвки в Турцию и Египет, а поездки в ОАЭ вообще подешевели.