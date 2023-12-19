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Яйца

Не только яйца и курица: что ещё подорожало в Белгородской области?

19 декабря 2023, 11:40
Фото: 1MI
Яйца

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 6,84%

Помимо мяса и яиц, подорожали некоторые фрукты, а также помидоры — импортные и отечественные. Вместе с тем в регионе подешевели путёвки за границу, рассказали в пресс-службе областного отделения Банка России.

В Белгородской области годовая инфляция в ноябре увеличилась до 6,84%. В октябре она составляла 6,07%. В сравнении с ЦФО (7,58%) и РФ в целом (7,48%) показатель в регионе меньше.

Среди подорожавших продуктов в ноябре отдельно стоит выделить мясо птицы и яйца. Причиной этому в том числе указали «высокий спрос, превышающий возможности расширения предложения». Добавим, что снижения цен на яйца эксперты ожидают только после новогодних праздников.

Росли цены и на мясную продукцию. Подорожание эксперты связывают с затратами на корма, вакцины и оборудование, логистику и оплату труда сотрудников. Помимо этого, некоторые регионы-поставщики столкнулись с трудностями в виде неблагоприятной эпизоотической обстановки.

В минувшем месяце в Белгородской области подорожали импортные овощи и фрукты: помидоры, виноград, апельсины, лимоны. Причём в цене прибавили не только завозные помидоры, но и отечественные. Причина — выросшие издержки тепличных хозяйств из-за подорожавших удобрений и средств защиты растений.

В целом же годовой темп прироста цен на продукты увеличился до 7,91%.

Что касается непродовольственных товаров, то в этом случае показатель вырос до 5,81%. Подорожали автомобильные шины, а также новые отечественные легковые машины. Ситуацию с подорожавшими авто ранее комментировал глава государства.

В то же время в сфере услуг в Белгородской области годовой темп прироств цен, напротив, снизился до 7,12%. Причиной этому стало в том числе снижение спроса на заграничный отдых. В результате замедлился рост цен на путёвки в Турцию и Египет, а поездки в ОАЭ вообще подешевели.

Пустые полки: из белгородских магазинов пропали яйца?
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#Белгородская область#Экономика#Продукты#Яйца#Инфляция#Услуги#Подорожание#Инна Рогова#Белгород#Непродовольственные товары#Курятина
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