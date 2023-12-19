Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Клоповская написала обращение в прокуратуру, где задала вопрос, почему налог не начислен. И получила ответ, что в ФНС нет данных о наличии у неё автомобиля, сведения из ГИБДД не поступали.
«Более подробную информацию о наличии зарегистрированных за Вами транспортных средств Вы можете получить в органах ГИБДД. (цитата) „В данной связи, налог на транспорт не исчисляется и к уплате не предъявляется.“ (цитата) Ну нет, так нет. Я пыталась», — пишет адвокат.
Клоповская приложила копию ответа налоговой. В нём сообщается, что налоговые органы не являются первоисточником подобной информации — её предоставляют в ГИБДД. Поэтому в ФНС «не могут в полной мере отвечать за степень её актуальности и достоверности при предоставлении третьим лицам». По состоянию на 1 января 2022 года в налоговом органе не было сведений о зарегистрированных за Клоповской транспортных средств.