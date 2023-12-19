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Published Сегодня, 11:27

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Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода

Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода

19 декабря 2023, 11:27
Фото: Midjourney
Об этом рассказала сама адвокат в Telegram-канале. По её словам, она купила машину три года назад, поставила его на учёт в ГИБДД и два года платила транспортный налог. Но в этом году в личном кабинете налогоплательщика налог за машину не выставили.

Клоповская написала обращение в прокуратуру, где задала вопрос, почему налог не начислен. И получила ответ, что в ФНС нет данных о наличии у неё автомобиля, сведения из ГИБДД не поступали.

«Более подробную информацию о наличии зарегистрированных за Вами транспортных средств Вы можете получить в органах ГИБДД. (цитата) „В данной связи, налог на транспорт не исчисляется и к уплате не предъявляется.“ (цитата) Ну нет, так нет. Я пыталась», — пишет адвокат.

Клоповская приложила копию ответа налоговой. В нём сообщается, что налоговые органы не являются первоисточником подобной информации — её предоставляют в ГИБДД. Поэтому в ФНС «не могут в полной мере отвечать за степень её актуальности и достоверности при предоставлении третьим лицам». По состоянию на 1 января 2022 года в налоговом органе не было сведений о зарегистрированных за Клоповской транспортных средств.

Фото: Telegram-канал Екатерины Клоповской
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#Евгений Грицков#Гибдд#Машина#Транспортный налог#Горсовет#ФНС#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Налоговая служба#Белгород#Адвокат
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