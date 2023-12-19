Стало известно об изменениях в АО «Корпорация „Гринн“»

Корпорация «Гринн» создана в 1992 году. Она управляет гипермаркетами «Линия», всего в сети насчитывается 27 торговых точек. Магазины есть в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской области. Помимо этого, в Белгороде корпорация представлена торгово-развлекательным комплексом «Мега Гринн».