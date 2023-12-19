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Posted 19 декабря 2023, 13:41

Published 19 декабря 2023, 13:41

Modified 19 декабря 2023, 13:44

Updated 19 декабря 2023, 13:44

Документы

Стало известно об изменениях в АО «Корпорация „Гринн“»

19 декабря 2023, 13:41
Фото: 1MI. Документы

Корпорация «Гринн» ушла из Орла в Брянск

АО «Корпорация „Гринн“» перерегистрировалось. Теперь в графе о местонахождении юрлица указан Брянск, а не Орёл. Изменения актуальны с 24 ноября, пишет «Орелtimes».

АО «Корпорация „Гринн“» сменило прописку юрлица. Теперь это Брянск. Изменения в ЕГРЮЛ внесены с 24 ноября.

Ранее корпорация была зарегистрирована в Орле, напоминает издание. Несмотря на изменения компания продолжит уплачивать налог на землю и имущество в регионе. Однако налог на прибыль от «Гринна» теперь уйдёт в казну Брянска.

Корпорация «Гринн» создана в 1992 году. Она управляет гипермаркетами «Линия», всего в сети насчитывается 27 торговых точек. Магазины есть в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской области. Помимо этого, в Белгороде корпорация представлена торгово-развлекательным комплексом «Мега Гринн».

В декабре 2019 года экс-владелец АО Николай Грешилов заключил сделку по продаже 100% корпорации «Гринн» — в итоге она перешла букмекерской компании 1xBet. Известно, что Грешилов пытался вернуться в компанию. В итоге разбирательства закончились мировым соглашением — Грешилову постановили заплатить компенсацию в 15 млн рублей.

Директором акционерного общества сейчас является Анастасия Воронина.

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#Инна Рогова#Экономика#Брянск#Белгород#Перерегистрация#Орёл#АО "Корпорация "Гринн""
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