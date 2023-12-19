История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
История проблемного детского сада №4 в Майском длится уже не первый год. Но безопасным для детей это место пока так и не стало. После неоднократных попыток открыть дошкольное учебное заведение, которое могло нанести вред здоровью детей, помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский обратился в генпрокуратуру. Это обращение и предыдущие обращения и ответы на них прокуратуры имеются в распоряжении редакции.
Курчевский напомнил, что в посёлке Майский Белгородского района в 2014 году тогда ещё руководитель комитета строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации муниципалитета Евгений Глаголев подписал разрешение на строительство МДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №4».
На основании распоряжения главы администрации Белгородского района было приобретено нежилое здание детского сада.
Зимой 2015 года Глаголева назначили заместителем губернатора Белгородской области. Он возглавил департамент строительства и транспорта региона. Его заместитель продолжил курировать строительство детского сада, который ввели в эксплуатацию 1 сентября 2015 года.
Через год летом в детском саду пришлось делать текущий ремонт. Ещё через год начался капитальный ремонт, так как здание начало разваливаться.
В результате депутатского расследования были собраны документы, подтверждающие грубейшие нарушения при проектировании, строительстве, оплате, вводе в эксплуатацию детского садика. В том числе о повышенном уровне содержания радона и отсутствии вентиляции в помещениях детсада. Возможно, в действиях должностных лиц администрации Белгородского района прослеживаются мошеннические действия, превышение полномочий и коррупционная составляющая, в том числе за оплату федеральными деньгами авансом за непостроенный объект. Возможно, в действиях руководства компании «Строймонтаж — БИЭИ» прослеживаются мошеннические действия с федеральными средствами, которые были получены за невыполненные, либо выполненные не в полном объёме работы, за строительные материалы ненадлежащего качества, за неосуществлённый строительный контроль.
Александр Курчевский
Курчевский отметил, что за восемь лет после открытия детский сад фактически работал два года, в остальное время проводились четыре капремонта. В итоге только после личного обращения к губернатору Вячеславу Гладкову в декабре 2020 года была дана команда провести надлежащие исследования, в результате которых специалисты зафиксировали значительное превышение содержания радона.
Превышение не просто подтвердилось, а оказалось настолько значительным, что в подвале детского сада были проведены значительные строительные работы с многослойным покрытием и установкой приточно-вытяжной вентиляции. Предусмотренная проектом бетонная стяжка в подвале, в том числе для снижения уровня выделения радона из земли, так же не была выполнена во время строительства.
Александр Курчевский
Комплексное обследование детского сада провели только в 2021 году, когда у дошкольников появились проблемы с органами дыхания.
При комплексной проверке детсада, в том числе на ртуть, было выявлено по всем комнатам здания превышение предельно допустимых концентраций по ртути от 2 до 10 раз, а в одной из спален — в 153 раза. После этого была проведена демеркуризация всего здания, однако продукты обработки не были надлежащим образом удалены. На протяжении двух лет, несмотря на постоянное проветривание, в здании стоит стойкий зловонный запах, исключающий возможность находиться там даже персоналу учреждения.
Александр Курчевский
В 2021 году областная прокуратура подготовила исковое заявление о расторжении муниципального контракта, который был заключён между администрацией Белгородского района и фирмой «Строймонтаж — БИЭИ». Также ведомство было намерено обязать организацию возвратить в бюджет муниципалитета средства, затраченные на покупку детского сада и его ремонт. Но за полтора года изменений в этом направлении не произошло, утверждает Курчевский.
Далее помощник депутата сообщает, что в 2022 году сотрудники Белгородского регионального отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» проводили исследование воздухообмена в детском саду и получили подтверждение об отсутствии надлежащей вентиляции. Однако представитель застройщика, как отметил Курчевский, не согласился с результатами и нанял компанию, которая не признаёт результаты исследований. В 2023 году сотрудники Центра строительного инжиниринга по своей технологии провели исследования воздухообмена в помещениях детского сада и так же получили отрицательные результаты.
После этого в спальных комнатах в дверях были вырезаны дыры, в которые были вставлены сетки для улучшения воздухообмена. Однако результаты вновь оказались отрицательными. При этом сотрудниками пожарного контроля строителям было выдано предупреждение за нарушение безопасности с требованием немедленно заменить двери. После этого был произведён демонтаж вентиляционных коммуникаций на крыше детского сада и установлена более мощная вытяжная вентиляция. Результат замеров вновь оказался отрицательным.
Александр Курчевский
Затем, как рассказал Курчевский, на потолках внутри здания сада подвесили металлические воздуховоды для принудительной вытяжной вентиляции, однако замеры по шуму показали превышение допустимых показателей, к тому же в детских спальнях сохранилась химическая вонь.
Возможно, сотрудники компании — застройщика совместно с сотрудниками администрации и контролирующих органов попытаются «подогнать» необходимые показатели для получения разрешения на открытие детского сада, как это у них получалось до декабря 2020 года. Именно поэтому, исходя из интересов безопасности детей и сотрудников детского сада в Майском, а так же для определения соответствия законам РФ действия или бездействия сотрудников администрации Белгородского района, застройщика, контролирующих органов, правоохранительных органов, прошу провести надлежащую проверку.
Александр Курчевский
Ответ Курчевский получил от областной прокуратуры. В нём было сказано, что в декабре 2019 года комиссия с участием специалистов управления госстройнадзора области провели проверку состояния здания. В итоге была зафиксирована деформация конструкции, поэтому работу нового корпуса сада приостановили.
В рамках гарантийных обязательств компания-подрядчик «Белгородстройзаказчик-Плюс» усилила несущие конструкции здания. По факту ненадлежащего контроля за состоянием детсада, приёмке работ, не обеспечивших его безопасную эксплуатацию, прокурор района внёс в адрес органа местного самоуправления представление. Ремонт выполнили.
В ответе также было указано, что из-за нарушений МКУ «Собственность Белгородского района» законодательства при заключении муниципального контракта при строительстве детского сада начальника казённого учреждения привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей (он уже оплачен).
В ведомстве добавили, что по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по госстройнадзору на данном объекте прокуратура внесла в адрес управления представление.
В свою очередь в 2021 году «Отдел капстроительства Белгородского района» и фирма «ПТЛ» заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ детского сада. Речь идёт о мероприятиях по понижению уровня концентрации радона. По результатам повторных исследований, который провёл региональный Центр гигиены и эпидемиологии, превышения пределов его нормативных значений специалисты не установили.
В прокуратуре добавили, что в июне, октябре и декабре 2022 года «Всероссийское добровольное пожарное общество» проверило вентканалы детсада при разных погодных условиях. В итоге было выявлено несоответствие кратности воздухообмена вентканалов. Аналогичные нарушения установили эксперты компании «Экспертно-правовой центр ЖКХ и энергетики». Фирму привлекли органы местного самоуправления при повторной проверке.
С февраля по май текущего года для улучшения воздухообмена в детсаду установили вентиляционные решётки в дверях и воздухозаборные клапаны на окнах. Также установили на вентканалах принудительные электрические дефлекторы.
В июне 2023 года подрядчик «Белгородстройзаказчик-Плюс» смонтировал систему приточно-вытяжной вентиляции на втором этаже детсада. После этого компания «ЭПЦ ЖКХ и энергетики» провела повторную проверку вентканалов. По итогам нарушений не обнаружили.
В августе региональный Центр гигиены и эпидемиологии провёл измерения уровня шума в детсаду. По итогам в игровых и спальнях было обнаружено превышение нормативного уровня звука. Чтобы устранить замечания, «Белгородстройзаказчик-Плюс» заменил электродвигатель приточно-вытяжной вентиляции на первом этаже. В октябре эксперты провели повторные изменения. В этот раз нарушений не обнаружили.
По заявлению детского сада в текущем году специалисты провели измерения мощности гамма-излучения и среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) дочерних продуктов распада радона. По итогам мощность дозы ЭРОА в помещениях детского сада соответствует СанПиНу.
Также специалисты провели исследования воздуха в раздевалках, игровых и спальнях групп, в спортивном и музыкальном залах, коридоре, в кабинете охраны и медкабинете. Из их заключения следует, что концентрации паров ртути не превышают порога нормативных требований. Предельно допустимые уровни концентрации не превышаются и по таким загрязняющим веществам как фенол, формальдегид, стирол, толуол, м-ксилол, п-ксилол, о-ксилол, ацельтадегид и дигидросульфид (сероводород).
В прокуратуре отметили, что поскольку фактов превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ специалисты не установили, оснований для направления искового заявлении в суд в настоящее время нет.
По факту превышения концентрации паров ртути в спальне нового здания детского сада правоохранители провели доследственную проверку, по результатам которой в 2020 году было вынесено постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Что касается причинения вреда здоровью дошкольников, также было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц из-за отсутствия в их действиях состава преступлений. Оснований для отмены данных решений нет.
В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования в помещениях детского сада «для дальнейшего получения положительного заключения и лицензии на образовательную деятельность». Таким образом, основания для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время нет, добавили в прокуратуре.