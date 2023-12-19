История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры

Далее помощник депутата сообщает, что в 2022 году сотрудники Белгородского регионального отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» проводили исследование воздухообмена в детском саду и получили подтверждение об отсутствии надлежащей вентиляции. Однако представитель застройщика, как отметил Курчевский, не согласился с результатами и нанял компанию, которая не признаёт результаты исследований. В 2023 году сотрудники Центра строительного инжиниринга по своей технологии провели исследования воздухообмена в помещениях детского сада и так же получили отрицательные результаты.