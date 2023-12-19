Игорь Маковский: «За 22 месяца мы не потеряли ни одного работника в приграничье»

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
19 декабря генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл ежегодную пресс-конференцию. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате.
В начале своего выступления Игорь Маковский сделал акцент на зоне оперативной ответственности компании, которая охватывает 20 регионов Российской Федерации, на которой проживает пятая часть жителей страны.
В нашей группе трудятся 55 тысяч человек, и мы обслуживаем более 5 млн условных единиц электросетевого хозяйства. Это значительный рост с 2018 года — более 30%.
Игорь Маковский
Спикер отметил, что доля компании в региональных ИНВВ — более 84%.
Мы по факту сегодня являемся системообразующим предприятием, которое обслуживает критическую инфраструктуру, обеспечивающую надёжное электроснабжение в зоне оперативной и операционной ответственности.
Игорь Маковский
Несмотря на внешние вызовы, энергетики сохранили положительную динамику основных производственных показателей за последние пять лет. По итогам средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях снижена на 27,2% относительно аналогичного периода 2018 года, а прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях этого же класса напряжения к концу года снизится на 3,2 процентных пункта.
Отдельным блоком спикер рассказал о деятельности компании на территориях с высоким уровнем террористической опасности. Это касается четырёх приграничных филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго» и «Воронежэнерго». Это 58 районов электрических сетей — шестая часть от всех первичных структурных подразделений ПАО «Россети Центр».
За всё это время нами зафиксировано 1384 огневых воздействий по объектам электросетевой инфраструктуры. Не было ни дня, чтобы противник намеренно не воздействовал на электросетевую инфраструктуру в приграничных районах. Именно в такой обстановке 5500 наших сотрудников выполняли свою задачу и свой профессиональный долг мужественно и самоотверженно. В таких условиях мы не прекращаем восстановление и поддержание надёжного и качественного электроснабжения, ведь в приграничных районах проживает около 2 млн жителей.
Игорь Маковский
Уделил спикер внимание и безопасности работников в приграничных территориях, отметив, что компания за 22 месяца не потеряла ни одного сотрудника.
Я думаю, что это благодаря введённым мероприятиям, начиная от регламентов, заканчивая физически реализованными. Мы защитили людей, начиная от экипировки, заканчивая средствами передвижения, которые много раз спасали коллег. Ярким примером является шебекинская история, когда на протяжении двух недель система залпового огня накрывала не только сети, но и другие приграничные объекты. Но и там отработали наравне с военнослужащими и пограничниками.
Игорь Маковский
В ходе пресс-конференции Игорь Маковский рассказал и о ряде стратегических целей, от достижения которых зависит развитие компании и выполнение плановых показателей на этот год. Спикер сделал акцент на внедрении отечественных разработок и цифровых технологий, подвёл итоги работы за последние пять лет и анонсировал открытие подстанции на территории Белгородской области под названием «Слобода», которая предназначена для предприятий агропромышленного комплекса.