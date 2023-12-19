Игорь Маковский: «За 22 месяца мы не потеряли ни одного работника в приграничье»

В ходе пресс-конференции Игорь Маковский рассказал и о ряде стратегических целей, от достижения которых зависит развитие компании и выполнение плановых показателей на этот год. Спикер сделал акцент на внедрении отечественных разработок и цифровых технологий, подвёл итоги работы за последние пять лет и анонсировал открытие подстанции на территории Белгородской области под названием «Слобода», которая предназначена для предприятий агропромышленного комплекса.