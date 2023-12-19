«Группа Черкизово»: кто приносит прибыль федеральному игроку в Белгородской области

Как ответили Бел.Ру в ПАО «Черкизово», группа не занимается выпуском брендированной продукции на территории Белгородской области. При этом в Черноземье «Черкизово» производит продукцию из мяса курицы под брендами «Петелинка», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Моссельпром», из мяса индейки — под брендами «Пава-Пава» и «Краснобор», а также колбасные изделия и мясные полуфабрикаты под брендами «Черкизово» и «Черкизово Premium».