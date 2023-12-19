«Группа Черкизово»: кто приносит прибыль федеральному игроку в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В октябре ФАС планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний по производству мяса птицы. Одна из них — ПАО «Черкизово». В ожидании результатов этих проверок журналисты Бел.ру решили узнать, какими активами владеет холдинг в Белгородской области, в Черноземье и других регионах ЦФО.
Как ответили Бел.Ру в ПАО «Черкизово», группа не занимается выпуском брендированной продукции на территории Белгородской области. При этом в Черноземье «Черкизово» производит продукцию из мяса курицы под брендами «Петелинка», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Моссельпром», из мяса индейки — под брендами «Пава-Пава» и «Краснобор», а также колбасные изделия и мясные полуфабрикаты под брендами «Черкизово» и «Черкизово Premium».
На территории Белгородской области предприятие занимается производством инкубационного яйца, мясопереработкой и, с недавнего времени, растениеводством.
По итогам 2022 года белгородские предприятия группы «Бройлер Инвест» и «Ровеньский бройлер» произвели 176 млн инкубационных яиц, что составляет более 25% от всего объёма выпуска инкубационного яйца в области. Данная продукция используется для обеспечения потребностей птицефабрик «Черкизово».
Справка. Компания «Бройлер Инвест» зарегистрирована в 2018 году в Красненском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. На 2018 год уставный капитал предприятия составлял 100 тысяч рублей. В 2020 году юрлицо прекратило существование при присоединении. Управляющей компанией значится ООО «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово», которая также прекратила деятельность в 2021 году при присоединении.
Известно, что в 2018 году компания «Бройлер Инвест» подала ходатайство о приобретении в собственность основных производственных средств ЗАО «Краснояружский бройлер». Предприятие является частью «Приосколья» Геннадия Бобрицкого.
ЗАО «Краснояружский бройлер» зарегистрировано в 2002 году в Белгородской области. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Принадлежит предприятие АО «Приосколье». По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 254 млн рублей. В мае текущего года компания прекратила деятельность при присоединении.
Что касается фирмы «Ровеньский бройлер», она работает в Ровеньском районе с 2007 года и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Управляющей компанией также значится «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово».
По данным на 2013 год, 48,50% доли в УК компании «Ровеньский бройлер» принадлежали Геннадию Бобрицкому. Остальное значилось за Александром Кладовым. Однако в 2019 году появилась информация, что структура агрохолдинга «Черкизово» компания «Агропромышленный комплекс „Михайловский“ подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении голосующих акций белгородского ЗАО „Ровеньский бройлер“. Тогда в „Черкизове“ рассказали „Ъ-Черноземье“, что группа „достигла договорённости о приобретении 100% акций“ компании, входящей в „Приосколье“.
В Белгороде на предприятии «Куриное царство» компания выпускает полуфабрикаты из мяса курицы для ресторанов быстрого питания (KFC/Rostic’s).
Справка. Белгородский филиал АО «Куриное царство» является подразделением юрлица АО «КЦ», которое зарегистрировано в Липецкой области с 2002 года. Отрасль — разведением сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Максим Зудин.
Также осенью этого года группа «Черкизово» приобрела 15 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. На этих площадях будут выращиваться пшеница, кукуруза и соя для комбикормовых предприятий «Черкизово», расположенных в других регионах.
В компании Бел.Ру добавили, что помимо Белгородской области, в Черноземье и далее производственные активы «Черкизово» расположены в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Тульской, Тамбовской и Брянской областях. В Черноземье компания развивает все направления своего бизнеса: мясопереработку, птицеводство, свиноводство, кормопроизводство и растениеводство.
В Курской области у предприятия есть птицефабрика «Куриное царство», площадки которой могут выпускать 120 тысяч тонн мяса птицы в год.
В Липецкой области компании принадлежит комплекс птицефабрик (объём производства — 121 тыс. тонн мяса бройлеров в живом весе в 2022 году), свинокомплексы (119 тыс. тонн), Данковский филиал Черкизовского мясоперерабатывающего завода (111 тыс. тонн), Лев-Толстовский комбикормовый завод (247 тыс. тонн), маслоэкстракционный завод по переработке сои (мощность переработки — 2,5 тыс. тонн в сутки), земельный банк площадью 61 тыс. га (выращивается соя, пшеница, подсолнечник, кукуруза, рапс).
В Воронежской области «Черкизово» владеет предприятием «Лиско Бройлер», которое включает инкубаторий, птицеводческие площадки с комплексом убоя и мясопереработки (117 тыс. тонн в 2022 году). Также в регионе компании принадлежат свинокомплексы (произвели 38 тыс. тонн в прошлом году), два комбикормовых завода (859 тыс. тонн), земельный банк площадью 26 тыс. га (выращивается соя, кукуруза, пшеница).
Справка. Предприятие «Лиско Бройлер» зарегистрировано в 2007 году в Воронежской области. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Управляющая компания — «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово», о которой написано выше. В 2020 году предприятие «Лиско Бройлер» прекратило деятельность при присоединении.
В Орловской области «Черкизово» занимается свиноводством (2 тыс. тонн в 2022 году) и растениеводством (21 тыс. га, на которых выращивается соя, пшеница и кукуруза).
В Тульской области группе принадлежит предприятие «Компас Фудс», выпускающее замороженные полуфабрикаты из мяса курицы (наггетсы, стрипсы) для сетей ресторанов быстрого питания. В 2022 году предприятие выпустило 19 тыс. тонн продукции. Также на территории региона компания владеет птицефабриками, которые в прошлом году произвели 26 тыс. тонн мяса курицы и индейки. С учётом «Компас Фудс» общий объём мясопереработки в 2022 году в Тульской области составил 59 тыс. тонн.
Справка. Фирма «Компас Фудс» зарегистрирована в 2019 году в Тульской области. Отрасль — производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов. Руководитель — Андрей Варавва. По итогам 2022 года выручка от продажи превысила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль — 199 млн рублей, а чистые активы — 1,7 млрд рублей.
В компании добавили, что летом этого года группа приобрела в области 10 тыс. га земель для выращивания сои и пшеницы. Кроме того, в Ефремовском районе предприятие в настоящее время реализует проект по строительству крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.
В Тамбовской области «Черкизово» развивает производство индейки (предприятие «Тамбовская индейка» по итогам 2022 года произвело 74 тыс. тонн продукции), свиноводство (36 тыс. тонн), кормопроизводство (221 тыс. тонн) и растениеводство (земельный банк — 38 тыс. га, на них выращивается соя, пшеница, подсолнечник).
Справка. Предприятие «Тамбовская индейка» зарегистрировано в 2011 году в Тамбове. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Олег Бурцев. По итогам 2022 года выручка от продажи фирмы составила 14 млрд рублей. Показатель чистой прибыли превысил 1 млрд рублей, а чистые активы — 7,7 млрд рублей.
В Брянской области «Черкизово» принадлежит птицефабрика «Куриное царство», которая в 2022 году произвела 87 тыс. тонн готовой продукции из мяса курицы. Также компания производит комбикорма на заводе в Почепе — 160 тыс. тонн в прошлом году.
Справка. АО «Куриное царство — Брянск» зарегистрировано в Брянске в 2011 году. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Управляющая компания — «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово». В 2020 году предприятие прекратило деятельность при присоединении.
Исходя из вышеописанного, можно отметить, что финансовые показатели ПАО «Черкизово» исчисляются миллиардами. По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи группы «Черкизово» по итогам 2022 года превысила 8,4 млрд рублей, чистая прибыль достигла 3,2 млрд рублей, а чистые активы — 23,5 млрд рублей.