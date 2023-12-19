Это было в Белгороде: известный комик рассказал о самом странном месте для концерта

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Стендап-комик и участник команды КВН «Детективное агентство „Лунный свет“» (ДАЛС) Филипп Воронин рассказал о самых необычных местах, где ему приходилось выступать. В их числе оказалась остановка общественного транспорта в Белгороде. Выступал белгородец вместе с товарищем по КВН.
«У нас никогда больших бюджетов не было, особенно по сравнению с другими командами. И, естественно, были спонсоры у нас. И как одно из обязательств перед спонсором было выступление. И вот одно из них было на автобусной остановке», — рассказывает комик.
Он также поделился впечатлениями. По словам Воронина, «это было прикольно».
«По-моему, это был День города, и мы были как подарок: печеньки и мы. Но нас в Белгороде любили, так что это было прикольно», — поделился он.
На остановке Воронин выступал вместе со своим коллегой по КВН Тимуром Бабъяком. В 2012 году молодые люди попали в Первую лигу КВН, но дальше не прошли. Затем в 2014 году дуэт пробился в Высшую лигу КВН.