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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Филипп Воронин (справа)

Это было в Белгороде: известный комик рассказал о самом странном месте для концерта

19 декабря 2023, 12:26
Фото: скриншот из видео на YouTube
Филипп Воронин (справа)

Комик из Белгорода Воронин рассказал о своём выступлении на остановке

Стендап-комик и участник КВН Филипп Воронин поделился подробностями о том, в каких странных местах ему приходилось выступать. Одним из них стала автобусная остановка в Белгороде. Видео с интервью Воронина опубликовали на канале «Макарена» на YouTube.
Сюжет
КВН

Стендап-комик и участник команды КВН «Детективное агентство „Лунный свет“» (ДАЛС) Филипп Воронин рассказал о самых необычных местах, где ему приходилось выступать. В их числе оказалась остановка общественного транспорта в Белгороде. Выступал белгородец вместе с товарищем по КВН.

«У нас никогда больших бюджетов не было, особенно по сравнению с другими командами. И, естественно, были спонсоры у нас. И как одно из обязательств перед спонсором было выступление. И вот одно из них было на автобусной остановке», — рассказывает комик.

Он также поделился впечатлениями. По словам Воронина, «это было прикольно».

«По-моему, это был День города, и мы были как подарок: печеньки и мы. Но нас в Белгороде любили, так что это было прикольно», — поделился он.

На остановке Воронин выступал вместе со своим коллегой по КВН Тимуром Бабъяком. В 2012 году молодые люди попали в Первую лигу КВН, но дальше не прошли. Затем в 2014 году дуэт пробился в Высшую лигу КВН.

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