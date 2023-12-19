Белгородцам напомнили, как отправить письмо Деду Морозу

В столице региона тем временем уже царит новогодняя атмосфера. В минувшие выходные в Белгороде открыли главную ёлку. В этом году Дед Мороз появился на Соборной площади оригинальным способом — по воздуху на светящихся санях. В 2022-м, напомним, он приехал на БТР.