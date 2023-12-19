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Published Сегодня, 09:57

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Почта Деда Мороза

Белгородцам напомнили, как отправить письмо Деду Морозу

19 декабря 2023, 09:57
Фото: кадр из видео пресс-службы белгородского правительства
Почта Деда Мороза

В Белгороде открыли пять отделений почты Деда Мороза

Одно из них открылось в здании областного правительства. Там же работает выставка с фигурками главного новогоднего волшебника. Их собирал Леонид Бельков — создатель Музея природы Белогорья, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Белгородцы могут передать письмо Деду Морозу в пяти отделениях его почты. Работают они в кинотеатре «Русич» и «Мега Гринне», в кафе «Алиса в стране чудес» и в Центральном Почтамте.

Пятое отделение почты Деда Мороза открыли в здании областного правительства на Соборной площади. Здесь можно оставить письмо, которое передадут новогоднему волшебнику. Но для этого на конверте нужно указать правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Помимо самой почты, в фойе работает выставка фигурок Дедов Морозов. Их собирал Народный учитель РФ, коллекционер и создатель Музея природы Белогорья Леонид Бельков. В его коллекции есть фигурки от 1937 и 1945 годов.

Отправить письмо Деду Морозу белгородцы могут до 31 декабря.

В столице региона тем временем уже царит новогодняя атмосфера. В минувшие выходные в Белгороде открыли главную ёлку. В этом году Дед Мороз появился на Соборной площади оригинальным способом — по воздуху на светящихся санях. В 2022-м, напомним, он приехал на БТР.

О том, чем можно заняться в Белгороде в новогодние праздники, читайте в материале Бел.Ру.

Почта Деда Мороза
Видео: пресс-служба правительства Белгородской области
Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?
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